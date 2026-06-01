Αγώνας δρόμου στη Νορβηγία: Οι παγετώνες λιώνουν και φέρνουν στο φως αρχαίους θησαυρούς χιλιάδων ετών
Οργανικά αντικείμενα και αρχαία βιολογικά λείψανα έχουν έρθει στο φως ως αποτέλεσμα του λιωσίματος των παγετώνων, το οποίο έχει εξαπολύσει έναν επείγοντα αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο
Το λιώσιμο των παγετώνων στη Νορβηγία έχει αφήσει ακάλυπτο πλήθος αντικειμένων από χιλιάδες χρόνια πριν, ξεκινώντας έτσι έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο για την ανάκτησή τους. Μέχρι στιγμής, η πρωτοβουλία Secrets of the Ice έχει καταφέρει να διασώσει περίπου 4.500 αντικείμενα.
Τί αντικείμενα βρέθηκαν κάτω από τον πάγο;
Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν ξύλινα σκι ηλικίας έως και 1.300 ετών, αντικείμενα όπως αιχμές βελών, κέρατα ταράνδων και κυνηγετικές παγίδες. Έχουν επίσης εμφανιστεί δερμάτινα παπούτσια που βρέθηκαν πριν από δύο δεκαετίες στα βουνά του Ίνλαντετ, ρούχα σε εξαιρετική κατάσταση διατήρησης και εργαλεία όπως δερμάτινα βικινγκικά καλάθια ή ακόμα και χιονοπέδιλα για άλογα.
