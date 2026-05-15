Ψαράς ταξίδεψε στην άκρη της Γης και έπιασε τον μεγαλύτερο σολομό στον κόσμο: 20 κιλά και μήκος πάνω από ένα μέτρο

Ένας επιχειρηματίας και λάτρης της αλιείας από το Μπρούσκε της Βραζιλίας, ο Alexandre Dick, εκπλήρωσε έναν από τους μεγαλύτερους στόχους της ζωής του. Διανύοντας μια απόσταση που ξεπερνά τα 3.000 χιλιόμετρα με προορισμό την Παταγονία, ήρθε αντιμέτωπος με δύσβατα μονοπάτια και πολικές θερμοκρασίες, καταφέρνοντας να αντικρίσει μοναδικά τοπία και να ζήσει μια πρωτόγνωρη περιπέτεια.Κατά τη διάρκεια αυτού του απαιτητικού ταξιδιού, ο Dick ήρθε αντιμέτωπος με έναν βασιλικό σολομό, ο οποίος συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα του είδος του παγκοσμίως. Το συγκεκριμένο ψάρι είχε βάρος περίπου 20 κιλά και μήκος 105 εκατοστά, ενώ η αλίευσή του πραγματοποιήθηκε στα νερά του ποταμού Φρίο, στη Χιλή.