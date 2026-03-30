Θύελλα σχολίων για influencer: Ανέβασε φωτογραφίες από την κηδεία της κόρης της

Η ιστορία της 16χρονης Princess Dickson δεν τελείωσε με τον θάνατό της. Παραδόξως, συνεχίζεται με έναν τρόπο που σοκάρει. Το κορίτσι έβαλε τέλος στη ζωή του τον Φεβρουάριο, μετά από χρόνια σκληρού διαδικτυακού bullying, όμως ακόμη και μετά την κηδεία της, η οικογένειά της βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο.Η μητέρα της, Sophie-May Dickson, influencer και δημόσιο πρόσωπο, μοιράστηκε στα social media στιγμές από την κηδεία της κόρης της. Σε μία από τις εικόνες, εμφανίζεται ντυμένη στα λευκά, με το κεφάλι της ακουμπισμένο στο φέρετρο. Μια εικόνα φορτισμένη, σχεδόν... ασήκωτη και αδιανόητη. Όμως για πολλούς χρήστες δεν ήταν μια στιγμή πένθους. Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν μια νέα επίθεση.Όταν το πένθος μπαίνει στο στόχαστροΗ Princess είχε αρχίσει να γίνεται στόχος από τα 14 της χρόνια, κυρίως μέσα από ένα forum όπου χρήστες σχολίαζαν με σκληρό τρόπο την εμφάνισή της, το σώμα της και την προσωπική της ζωή. Αρχικά στο επίκεντρο βρισκόταν η μητέρα της, όμως όταν εκείνη περιόρισε την παρουσία της στα social media, τα σχόλια στράφηκαν στη 16χρονη.