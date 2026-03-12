Θαλάσσιο μπλακ-άουτ: Οι ωκεανοί χάνουν φως και απειλούν τη Γη
Θαλάσσιο μπλακ-άουτ: Οι ωκεανοί χάνουν φως και απειλούν τη Γη

Μελέτη προειδοποιεί ότι περισσότερο από το 21% της θάλασσας έχει σκουρύνει μέσα σε μόλις δύο δεκαετίες, θέτοντας σε κίνδυνο ολόκληρα οικοσυστήματα

Ο ωκεανός ξεμένει από ένα απ' τα θεμελιώδη συστατικά του για τη διατήρηση της ζωής, το φως του ήλιου.

Πρόσφατη μελέτη με επικεφαλής το «Plymouth Marine Laboratory» σήμανε συναγερμό εντοπίζοντας ένα φαινόμενο γνωστό ως «θαλάσσια συσκότιση», μια σοβαρή διαταραχή που εμποδίζει τις ηλιακές ακτίνες να διεισδύσουν στο νερό με την ένταση του παρελθόντος και απειλεί να αλλοιώσει ολόκληρη την παγκόσμια τροφική αλυσίδα.

