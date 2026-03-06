Ανατριχιάζει το αντιπολεμικό ξέσπασμα του Ρομπέρτο Μπενίνι: «Γιατί συνεχίζουν να σκοτώνουν παιδιά;» (vid)
Ένα παλιό απόσπασμα του Ρομπέρτο Μπενίνι για τον πόλεμο και τα παιδιά που σκοτώνονται κάνει ξανά τον γύρο του διαδικτύου

Ένα απόσπασμα από μια παλαιότερη τηλεοπτική παρέμβαση του Ρομπέρτο Μπενίνι κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο των social media, προκαλώντας έντονη συγκίνηση αλλά και συζήτηση.

Ο Ιταλός ηθοποιός και σκηνοθέτης, που έχει αφήσει το δικό του στίγμα στον κινηματογράφο με την ταινία «Η ζωή είναι ωραία», μίλησε με έντονη συναισθηματική φόρτιση για τον πόλεμο, τη βία και κυρίως για τα παιδιά που χάνουν τη ζωή τους στις συγκρούσεις.


