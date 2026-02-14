ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Επικεφαλής AI της Microsoft: «Η παραδοσιακή δουλειά γραφείου τελειώνει σε 12–18 μήνες»
Νέα πρόβλεψη από τη Microsoft θέτει σε αμφισβήτηση το παραδοσιακό μοντέλο δουλειάς γραφείου λόγω ραγδαίας εξέλιξης της AI

Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο που δουλεύουμε. Απειλεί να αλλάξει τον ίδιο τον ορισμό της δουλειάς γραφείου. Και η πιο ηχηρή προειδοποίηση έρχεται από μέσα: από τον ίδιο τον επικεφαλής AI της Microsoft, Mustafa Suleyman.

Σε δημόσια τοποθέτησή του, υποστήριξε πως μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες η πλειονότητα των εργασιών γραφείου θα μπορεί να αυτοματοποιείται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Μιλά για ρόλους όπως δικηγόροι, λογιστές, project managers ή στελέχη πωλήσεων, δηλαδή για επαγγέλματα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «ασφαλή» απέναντι στην αυτοματοποίηση.

