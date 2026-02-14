Επικεφαλής AI της Microsoft: «Η παραδοσιακή δουλειά γραφείου τελειώνει σε 12–18 μήνες»
Επικεφαλής AI της Microsoft: «Η παραδοσιακή δουλειά γραφείου τελειώνει σε 12–18 μήνες»
Νέα πρόβλεψη από τη Microsoft θέτει σε αμφισβήτηση το παραδοσιακό μοντέλο δουλειάς γραφείου λόγω ραγδαίας εξέλιξης της AI
Η τεχνητή νοημοσύνη δεν αλλάζει απλώς τον τρόπο που δουλεύουμε. Απειλεί να αλλάξει τον ίδιο τον ορισμό της δουλειάς γραφείου. Και η πιο ηχηρή προειδοποίηση έρχεται από μέσα: από τον ίδιο τον επικεφαλής AI της Microsoft, Mustafa Suleyman.
Σε δημόσια τοποθέτησή του, υποστήριξε πως μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες η πλειονότητα των εργασιών γραφείου θα μπορεί να αυτοματοποιείται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Μιλά για ρόλους όπως δικηγόροι, λογιστές, project managers ή στελέχη πωλήσεων, δηλαδή για επαγγέλματα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «ασφαλή» απέναντι στην αυτοματοποίηση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Σε δημόσια τοποθέτησή του, υποστήριξε πως μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες η πλειονότητα των εργασιών γραφείου θα μπορεί να αυτοματοποιείται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Μιλά για ρόλους όπως δικηγόροι, λογιστές, project managers ή στελέχη πωλήσεων, δηλαδή για επαγγέλματα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν «ασφαλή» απέναντι στην αυτοματοποίηση.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr/
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα