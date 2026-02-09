Αιγύπτιος σωματοφύλακας τράβηξε τα βλέμματα με την ασυνήθιστα ογκώδη σωματική του διάπλαση (vid)
Αιγύπτιος σωματοφύλακας τράβηξε τα βλέμματα με την ασυνήθιστα ογκώδη σωματική του διάπλαση (vid)
Σωματοφύλακας στην Αίγυπτο έγινε viral όταν εμφανίστηκε σε βίντεο από κηδεία, με το εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σωματότυπό του να προκαλεί καταιγισμό σχολίων
Ένας ιδιαίτερα γυμνασμένος σωματοφύλακας έγινε πρόσφατα αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Αίγυπτο, εξαιτίας των τεράστιων μπράτσων του και του δυσανάλογα μικρού κεφαλιού του.
Στις αρχές του Ιανουαρίου, όλες οι διασημότητες και τα δημόσια πρόσωπα συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους στον Αιγύπτιο τραγουδιστή Reda El Bahrawy για τον θάνατο της μητέρας του. Οι κάμερες κατέγραψαν στιγμιότυπα από την παρουσία τους και σε ένα από αυτά εμφανίστηκε μια επιβλητική φιγούρα με υπερβολικά μεγάλους δικέφαλους και ώμους.
