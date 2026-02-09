Αιγύπτιος σωματοφύλακας τράβηξε τα βλέμματα με την ασυνήθιστα ογκώδη σωματική του διάπλαση (vid)

Σωματοφύλακας στην Αίγυπτο έγινε viral όταν εμφανίστηκε σε βίντεο από κηδεία, με το εντυπωσιακό και ασυνήθιστο σωματότυπό του να προκαλεί καταιγισμό σχολίων