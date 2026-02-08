Ο Σαλάχ θα μπορούσε να γίνει ο νέος Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία
Τα σενάρια για το μέλλον του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία ποικίλουν κι έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, κανείς μα κανείς δεν μπορεί να πει μετά βεβαιότητας ποιο θα είναι το μέλλον του CR7 στο ποδόσφαιρο της χώρας
Κι ενώ η Saudi Pro League εξετάζει ήδη τη… μετάβαση σε ένα νέο επικοινωνιακό πρόσωπο, το όνομα του Μοχάμεντ Σαλάχ είναι αυτό που «κερδίζει» έδαφος, με τον στράικερ της Λίβερπουλ να παρουσιάζεται από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ως ο πιθανός διάδοχος του Πορτογάλου σταρ στον «θρόνο» του πρωταθλήματος της Σαουδικής Αραβίας.
«Ο Αιγύπτιος γνωρίζει τον θόρυβο γύρω από το όνομά του, τον αναγνωρίζει, αλλά ταυτόχρονα ανταγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο αυτή τη στιγμή, ενώ η μεταγραφική αγορά αλλάζει εστίαση και προετοιμάζει το έδαφος για τη μελλοντική διαδοχή.
Σύμφωνα με τη Mirror, ο Σαλάχ θα μπορούσε να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία με τριπλασιασμό των αποδοχών του, εκμεταλλευόμενος την «υπόθεση Κριστιάνο».
«Η κατάσταση του Ρονάλντο στην Αλ-Νασρ έχει γίνει τεταμένη. Ενοχλημένος από τη μεταγραφική πολιτική του συλλόγου και από τον τρόπο με τον οποίο ενισχύθηκε ο μεγαλύτερος αντίπαλος, ο Πορτογάλος σταρ εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του μένοντας εκτός για δύο αγώνες.
