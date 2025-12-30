«Καρφιά» για τις επιλογές του προπονητή της Μπράιτον, καμία αναφορά για Κωστούλα

Το ρεπορτάζ στέκεται κυρίως στις αποφάσεις του Γερμανού τεχνικού, στα επαναλαμβανόμενα κακά ξεκινήματα της ομάδας και στον ρόλο του Γιανκούμπα Μιντέχ, χωρίς ωστόσο να γίνεται οποιαδήποτε ουσιαστική αναφορά στον Χαράλαμπο Κωστούλα.Η ήττα στο «Έμιρεϊτς» επιβεβαίωσε μια αρνητική παράδοση που βαραίνει τη Μπράιτον τον Δεκέμβριο, καθώς παραμένει χωρίς νίκη για 11 παιχνίδια στο πρωτάθλημα τον συγκεκριμένο μήνα επί ημερών Χούρτσελερ. Παρά το οριακό σκορ, οι Λονδρέζοι ήταν ανώτεροι για μεγάλο διάστημα, με τη Μπράιτον να δείχνει «εκτός αγώνα» για περίπου μία ώρα.Το δημοσίευμα θέτει ευθέως το ερώτημα αν ο Χούρτσελερ επέλεξε λάθος αρχική ενδεκάδα. Οι δύο αλλαγές στο ημίχρονο μαρτυρούν, σύμφωνα με την ανάλυση, ότι ο ίδιος αντιλήφθηκε γρήγορα το πρόβλημα, αν και αυτό δεν περιορίστηκε μόνο σε τακτικό επίπεδο αλλά και στη νοοτροπία της ομάδας. Η έμφαση που δόθηκε στον περιορισμό του Μπουκάγιο Σάκα άφησε χώρους, τους οποίους εκμεταλλεύτηκε η Άρσεναλ, με τον Έντεγκααρντ να σκοράρει ανενόχλητος νωρίς.Ιδιαίτερη μνεία γίνεται και στο ζήτημα των «νωθρών» εκκινήσεων. Για έβδομη φορά σε εννέα εκτός έδρας ματς, η Μπράιτον βρέθηκε πίσω στο σκορ μέσα στο πρώτο 25λεπτο, κάτι που καθιστά το έργο της εξαιρετικά δύσκολο. Δεν είναι τυχαίο, όπως σημειώνεται, ότι τα καλύτερα αποτελέσματά της μακριά από το γήπεδό της ήρθαν όταν απέφυγε το early goal.Στο επιθετικό κομμάτι, ο Ντιέγκο Γκόμες παρουσιάζεται ως ο παίκτης που άλλαξε τη ροή του αγώνα, μειώνοντας και δίνοντας ελπίδα, ενώ έχει εξελιχθεί στον πρώτο σκόρερ της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις. Αντίθετα, ερωτηματικά προκαλεί η διαχείριση του Μιντέχ. Παρά την απουσία του Μιτόμα, ο Χούρτσελερ τον άφησε εκτός αρχικού σχήματος, επιλογή που χαρακτηρίζεται χαμένη ευκαιρία. Η είσοδός του στο δεύτερο μέρος έδωσε ταχύτητα και απειλή, με τον Νταβίντ Ράγια να τον σταματά με μία εντυπωσιακή επέμβαση.Αξιοσημείωτο είναι πάντως ότι, παρότι χρησιμοποιήθηκαν νεαροί παίκτες στο φινάλε στην προσπάθεια για την ισοφάριση, δεν γίνεται καμία ιδιαίτερη αναφορά στον Κωστούλα, με το βάρος της κριτικής να πέφτει αποκλειστικά στις επιλογές και στη διαχείριση του προπονητή της Μπράιτον.