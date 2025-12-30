Έκθεση των ΗΠΑ αποκαλύπτει πόσα πυρηνικά όπλα έχει έτοιμα η Κίνα εναντίον της
Το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ αποκαλύπτει πόσα πυρηνικά όπλα έχει έτοιμα προς εκτόξευση η Κίνα, σε μια ανησυχητική έκθεση
Μια νέα έκθεση του Πενταγώνου περιγράφει λεπτομερώς τις πυρηνικές πυραυλικές δυνατότητες της Κίνας και την ικανότητά της να πλήξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που ξεσπάσει ολοκληρωτικός πόλεμος.
Η έκθεση, η οποία δόθηκε στο Κογκρέσο στις 23 Δεκεμβρίου, ανέφερε ότι η Κίνα είναι σε θέση να πλήξει την πλειονότητα των ΗΠΑ με τους πυραύλους DF-31.
