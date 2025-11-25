Απολύθηκε επειδή δεν ήταν «αρκετά αστείος»: Το δικαστήριο του επιδίκασε 500.000€
Ένα ασυνήθιστο εργασιακό... θρίλερ στη Γαλλία κατέληξε σε μια απόφαση που ήδη συζητείται έντονα στα ευρωπαϊκά μέσα. Υπάλληλος που είχε απολυθεί με το επιχείρημα ότι «δεν ήταν αρκετά αστείος» και δεν συμμετείχε στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες της εταιρείας του, δικαιώθηκε πλήρως από το Εφετείο του Παρισιού.

Το δικαστήριο όχι μόνο ακύρωσε την απόλυσή του, αλλά διέταξε και την καταβολή περίπου 500.000 ευρώ ως αποζημίωση.


