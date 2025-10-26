Το απόλυτο μάρκετινγκ από γερμανική εταιρεία: Διαφημίζει τον γερανό που χρησιμοποιήθηκε στην κλοπή για το Μουσείο του Λούβρου
Ενώ οι γαλλικές αρχές ψάχνουν ακόμα τους δράστες που λήστεψαν το Μουσείο του Λούβρου, μια γερμανική εταιρεία αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το γεγονός και να διαφημίσει ανυψωτικό μηχάνημα
Η γερμανική εταιρεία Böcker Maschinenwerke GmbH, κατασκευάστρια του ανυψωτικού μηχανήματος που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου, δημοσίευσε στο Instagram μια «πιπεράτη» ανάρτηση με φωτογραφία από το σημείο και το σχόλιο:
«Την επόμενη φορά που θέλετε κάτι για να μετακινηθεί γρήγορα, το Böcker Agilo μεταφέρει τους θησαυρούς σας με ταχύτητα 42 μέτρων το λεπτό και αθόρυβα, χάρη στον ηλεκτροκινητήρα 230V».
