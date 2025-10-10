Η στιγμή που άλλαξε την τηλεόραση: Όταν από ασπρόμαυρη, η εικόνα έγινε έγχρωμη
Η στιγμή που άλλαξε την τηλεόραση: Όταν από ασπρόμαυρη, η εικόνα έγινε έγχρωμη
Πώς ήταν η στιγμή που ο κόσμος πέρασε από το ασπρόμαυρο στο έγχρωμο και τίποτα πια δεν ήταν ίδιο;
Υπάρχουν λίγες στιγμές στην ιστορία της τεχνολογίας που άλλαξαν τόσο ριζικά τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο, όσο η μετάβαση από την ασπρόμαυρη στην έγχρωμη τηλεόραση.
Για χρόνια, οι τηλεοπτικοί δέκτες μετέδιδαν εικόνες σε τόνους του γκρι, αφήνοντας τη φαντασία να «βάφει» ό,τι δεν μπορούσε να δείξει η οθόνη. Όμως η έγχρωμη τηλεόραση ήρθε να ανατρέψει τα πάντα. Να κάνει την εικόνα πιο ζωντανή, τις ειδήσεις πιο ρεαλιστικές και τη μυθοπλασία σίγουρα πιο συναρπαστική.
