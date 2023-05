Στρώματα με φιλοσοφία άνεσης

Στρώμα Emerald

Χωρίς μεσάζοντες και μεταπωλητές, χωρίς περιττά κόστη, με όφελος για τον καταναλωτή. Αυτή ήταν η φιλοσοφία της ECOMAT πίσω από την απόφαση να περάσει στον σχεδιασμό πολυτελών στρωμάτων και άλλων προϊόντων ύπνου, τα οποία θα πωλούνται αποκλειστικά μέσω e-shop, χωρίς φυσικά καταστήματα, σε πολύ χαμηλότερη τιμή από τις τρέχουσες της αγοράς.Έτσι, σχεδιάστηκαν τατα οποία ταιριάζουν στους περισσότερους σωματότυπους, ενώ ταυτόχρονα οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και την σκληρότητα που επιθυμούν, ώστε να βρουν το ιδανικό προϊόν για τις δικές τους ανάγκες.Η ECOMAT βρέθηκε μπροστά από την εποχή της την περίοδο της πανδημίας, και όπως ήταν αναμενόμενο είδε τις πωλήσεις της να πολλαπλασιάζονται με αποτέλεσμα σήμερα να αποκτά πάνω από 25.000 νέους πελάτες κάθε χρόνο. Η περσινή ήταν μια εξαιρετική χρονιά για την εταιρεία, ενώ το 2023 ξεκίνησε εξίσου δυναμικά με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 50%. Μέσα σε λίγα χρόνια κατάφερε να είναι η Νο1 διαδικτυακή μάρκα στρωμάτων, ανωστρωμάτων και κρεβατιών στην Ελλάδα και μία από τις κορυφαίες εταιρείες συνολικά του κλάδου. Πολλά από τα προϊόντα της έχουν βραβευθεί και αποτελούν best sellers, ενώ λαμβάνουν τις καλύτερες κριτικές από τους καταναλωτές, στο site, τα social media, σε αξιολογήσεις της google, σε online διαφημίσεις κλπ.Όραμα της ECOMAT είναι να συνεχίσει να παρέχει στους καταναλωτές την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ένα ποιοτικό και ξεκούραστο ύπνο και να προφέρει προϊόντα με το καλύτερο "value for money" της αγοράς. Προϊόντα αξεπέραστης ποιότητας, υψηλής αισθητικής για κάθε χώρο, ειδικά σχεδιασμένα για κάθε ανάγκη, που προσφέρουν πολυτέλεια, απόλυτη άνεση και ξεκούραση στον ύπνο. Επιπλέον, στους άμεσους στόχους της είναι να λειτουργήσουν 2 νέα καταστήματα στην Αττική, που θεωρούνται πλέον απαραίτητα, εκτός από αυτό της Δάφνης (Λ. Βουλιαγμένης 227), για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της.Το καινούργιο concept της εταιρείας είναι το πολυτελές, που σχεδιαζόταν και δοκιμαζόταν για 2 χρόνια. Ο καταναλωτής έχει την δυνατότητα να κοιμηθεί 30 μέρες και εάν τελικά αποφασίσει ότι δεν το προτιμά, τότε μπορεί να το επιστρέψει και να του επιστραφεί άμεσα ολόκληρη η δαπάνη της αγοράς του. Το στρώμα παραδίδεται δωρεάν κατ' οίκον σε όλη την Ελλάδα και σε πιθανή επιστροφή του η εταιρεία αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την διαδικασία παραλαβής του.Τα στρώματα που επιστρέφονται (το ποσοστό είναι μόλις 2%) δωρίζονται σε κοινωφελή ιδρύματα και σε ανθρώπους που τα έχουν ανάγκη.Ένα ακόμη εξαιρετικό και πολυτελές στρώμα είναι το MAGMA που συνδυάζει τα καλύτερα υλικά και όλες τις κορυφαίες τεχνολογίες του ύπνου. Κατασκευάζεται με 100% φυσικό Latex, ένα από τα πιο πολύτιμα υλικά σε τιμή και αξία, διαθέτει σύστημα 2.000 HD ανεξάρτητων ανατομικών ελατηρίων με ενισχυμένη περιμετρική στήριξη, και παρέχει σύστημα 7 ζωνών που διασφαλίζουν την τέλεια στήριξη στα βαρύτερα σημεία του σώματος. Ενσωματώνει ανώστρωμα για εξαιρετικά αφράτη αίσθηση, αγκαλιάζει τέλεια το σώμα, διατηρώντας την σπονδυλική στήλη στην φυσική της θέση και προσφέρεται σε πολύ χαμηλή τιμή σε σχέση με την πραγματική του αξία.Το κρεβάτι που επιλέγουμε για το υπνοδωμάτιο μπορεί να ανανεώσει άμεσα την αισθητική του. Στην Ecomat θα βρούμε κρεβάτια στις διαστάσεις που επιθυμούμε, τα οποία συνδυάζουν μοναδική ποιότητα κατασκευής και μοντέρνο design. Κατασκευάζονται από μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικής βαφής που επενδύεται με φύλλο ξύλου για μακροχρόνια αντοχή, αλέκιαστο και αδιάβροχο ύφασμα με απαλή αίσθηση και δυνατότητα προσθήκης αντιμικροβιακού αποθηκευτικού χώρου.Ένα ποιοτικό και άνετο ανώστρωμα κάνει τη διαφορά στην συνολική εμπειρία του ύπνου. Στην Ecomat θα βρούμε αυτά που θα αγκαλιάσουν ιδανικά το σώμα μας, δίνοντας μια αίσθηση χαλάρωσης και μείωσης του άγχους. Αυτή την αίσθηση δημιουργεί και το(καλύτερο ανώστρωμα στην Ελλάδα στα Sleep Awards 2022)Η απόλυτη στήριξη του αυχένα και κατ΄ επέκταση η σωστή στάση του σώματος κατά τον ύπνο απαιτεί και την επιλογή μαξιλαριού ύπνου που θα ταιριάξει απόλυτα στις ανάγκες μας. Τα κορυφαία υλικά κατασκευής με τα οποία κατασκευάζοναται τα μαξιλάρια ύπνου Ecomat, όπως το επαναστατικό υλικό Air Soft Memory Foam και τα ύφασμα Tencel & Cooler, μας προσφέρουν βαθύ και ποιοτικό ύπνου. Τοέχει βραβευθεί ως το καλύτερο ανατομικό μαξιλάρι για τον αυχένα στην Ελλάδα στα Sleep Awards 2022, ενώ διαθέτει χειμερινή και καλοκαιρινή πλευρά.Οι ώρες που περνάμε στον καναπέ ή στον χώρο του σαλονιού, καθορίζουν τα επίπεδα χαλάρωσης και ξεκούρασης που απολαμβάνουμε. Στην Ecomat θα βρούμε καναπέδες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως κρεβάτια, με υλικά αξεπέραστης αντοχής και άνεσης, καθώς φτιάχνονται από μεταλλικό σκελετό, αφρό υψηλής πυκνότητας, και επιπλέον αποθηκευτικό χώρο μεγάλης χωρητικότητας.Μοναδικός στο είδος του είναι ο, που μετατρέπεται εύκολα σε ευρύχωρο διπλό κρεβάτι 140×190 και το ύφασμά του είναι αλέκιαστο και αδιάβροχο με απαλή αίσθηση, σε χρώμα θερμού γκρι.H Ecomat έχει καταφέρει κάτι που έμοιαζε εξαιρετικά δύσκολο να πραγματοποιηθεί: να προσφέρει πολυτελή ύπνο σε όλους!