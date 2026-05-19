Design, φως και άνεση: Πώς τα νέα συστήματα σκίασης αναβαθμίζουν το outdoor living
Design, φως και άνεση: Πώς τα νέα συστήματα σκίασης αναβαθμίζουν το outdoor living
Η LAMDA LEVENTIS προσφέρει λύσεις που συνδυάζουν αρχιτεκτονική αισθητική, τεχνολογική καινοτομία και ενεργειακή απόδοση, μετατρέποντας τον εξωτερικό χώρο σε εμπειρία ζωής.
Sponsored Content
Τα τελευταία χρόνια το outdoor living αποκτά νέα δυναμική όχι μόνο σε επίπεδο αισθητικής αλλά και ουσίας. Πλέον, οι εξωτερικοί χώροι γίνονται σημεία χαλάρωσης, φιλοξενίας, εργασίας, ακόμη και διασκέδασης. Και μαζί με αυτή τη νέα φιλοσοφία ζωής, αλλάζει και ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τη σκίαση: όχι ως μια καθαρά πρακτική ανάγκη, αλλά ως κομμάτι της αρχιτεκτονικής εμπειρίας του σπιτιού.
Σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η LAMDA LEVENTIS δημιουργεί λύσεις που επαναπροσδιορίζουν τη σχέση του χώρου με το φως, τον αέρα και την άνεση. Με σχεδόν 6 δεκαετίες εμπειρίας στα συστήματα σκίασης, η ελληνική εταιρεία αποτελεί σημείο αναφοράς στον χώρο των βιοκλιματικών pergolas, των custom outdoor λύσεων και των εξαρτημάτων σκίασης. Ήταν, μάλιστα, η πρώτη ελληνική εταιρεία που εισήγαγε τη βιοκλιματική πέργκολα στην αγορά, ενώ ξεχωρίζει και για τις ιδιοκατασκευές της, όπως οι δίδυμοι βραχίονες που αποτελούν την χαρακτηριστική τεχνολογική υπογραφή της. Με περισσότερα από 700 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και σταθερό εξαγωγικό χαρακτήρα με επαγγελματίες συνεργάτες σε πάνω από 20 χώρες στην Ευρώπη και στην Μέση Ανατολή, η εταιρεία συνεχίζει να εξελίσσει την έννοια της σκίασης μέσα από λύσεις που συνδυάζουν design, τεχνολογία και ενεργειακή απόδοση.
Οι βιοκλιματικές πέργκολες της LAMDA LEVENTIS δημιουργούν ένα φυσικά ευχάριστο μικροκλίμα. Οι περιστρεφόμενες περσίδες αλουμινίου, με δυνατότητα ρύθμισης από 0° έως 120°, προσφέρουν απόλυτο έλεγχο φωτός, σκίασης και φυσικού αερισμού, επιτρέποντας στον χρήστη να προσαρμόζει την ατμόσφαιρα ανάλογα με τη στιγμή της ημέρας. Ταυτόχρονα, η δυνατότητα συνδυασμού με κάθετα και γυάλινα συστήματα επιτρέπει την αξιοποίηση του εξωτερικού χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, χωρίς περιορισμούς.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μοντέλα Open Sky, όπου οι περσίδες ανασύρονται πλήρως, αφήνοντας τον ουρανό να γίνεται κομμάτι της εμπειρίας. Η minimal αισθητική, χωρίς εμφανή στοιχεία στερέωσης και με κρυφές βάσεις ενίσχυσης, ενσωματώνεται αρμονικά σε κάθε αρχιτεκτονικό ύφος, ενώ ο περιμετρικός dimmable LED φωτισμός μετατρέπει τον χώρο σε σκηνικό χαλάρωσης ή φιλοξενίας, ανάλογα με τη διάθεση.
Ίδια φιλοσοφία έχουν και τα συστήματα BLADES. Οι σταθερές ή ρυθμιζόμενες περσίδες αλουμινίου ενισχύουν την αισθητική της πρόσοψης και συμβάλλουν στην ενεργειακή απόδοση του κτηρίου. Πρόκειται για λύσεις ιδανικές για εισόδους, roof openings και μεγάλα ανοίγματα που χρειάζονται φυσικό φωτισμό χωρίς να χάνουν τη δροσιά και την αίσθηση ανοιχτού χώρου. Η δυνατότητα προσαρμογής τους σε απαιτητικά αρχιτεκτονικά projects και custom εφαρμογές τις καθιστά ιδιαίτερα ευέλικτες για σύγχρονες κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους.
Με την παρόμοια λογική έχουν σχεδιαστεί και οι κασετίνες νέας γενιάς της LAMDA LEVENTIS. Με καθαρές γραμμές, minimal αισθητική και premium ιταλικό design, αναβαθμίζουν διακριτικά κάθε μπαλκόνι ή πρόσοψη. Τα ενισχυμένα αλουμινένια προφίλ και οι μηχανισμοί υψηλής αντοχής εξασφαλίζουν μακροχρόνια απόδοση, ενώ σε επιλεγμένα μοντέλα ο ενσωματωμένος LED φωτισμός δημιουργεί μια ατμοσφαιρική εμπειρία σκίασης που λειτουργεί εξίσου όμορφα ημέρα και νύχτα.
Για όσους βλέπουν τον εξωτερικό χώρο ως φυσική συνέχεια του interior design, η FLAT PERGOLA αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές. Η αυτοστήρικτη, μινιμαλιστική κατασκευή της σχεδιάστηκε για αυλές, rooftops και outdoor living spaces που απαιτούν καθαρές γραμμές και seamless ενσωμάτωση. Η επίπεδη εγκατάσταση μηδενικής κλίσης ενισχύει τη σύγχρονη αισθητική, ενώ η δυνατότητα συνδυασμού με γυάλινα και κάθετα συστήματα επιτρέπει τη δημιουργία ολοκληρωμένων χώρων με υψηλή λειτουργικότητα. Η προηγμένη αποστράγγιση νερού και οι επιλογές φωτισμού συμπληρώνουν μια εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στην άνεση και το design.
Ακόμη πιο εντυπωσιακή γίνεται η αίσθηση ελευθερίας μέσα από τα GLASS SYSTEMS της εταιρείας. Τα συρόμενα και guillotine γυάλινα συστήματα μετατρέπουν κάθε εξωτερικό χώρο σε λειτουργικό περιβάλλον 12 μήνες τον χρόνο, διατηρώντας ανεμπόδιστη τη θέα. Οι υψηλές επιδόσεις σε στεγανότητα, αντοχή στον άνεμο και ηχομόνωση τα καθιστούν ιδανικά για κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους που επενδύουν στην εμπειρία του επισκέπτη.
Για πιο ευέλικτες λύσεις ιδανική είναι η σειρά PROLINE. Από κατοικίες και κήπους μέχρι rooftops και μεγάλους επαγγελματικούς χώρους, οι υφασμάτινες πέργκολες προσφέρουν πλήρη σκίαση ή ανοιχτή θέα στον ουρανό με μία μόνο κίνηση, καλύπτοντας μεγάλες επιφάνειες έως και 150 τετραγωνικά μέτρα. Ο ενσωματωμένος LED φωτισμός και οι custom επιλογές ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον χαρακτήρα του χώρου, συνδυάζοντας τεχνολογία, άνεση και minimal αισθητική σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα outdoor φιλοξενίας.
Για άνεση, προστασία και θέα χωρίς συμβιβασμούς τα ZIP Systems καλύπτουν πλήρως ανοίγματα προσφέροντας σκίαση, UV προστασία και οπτική διαφάνεια προς τα έξω, επιτρέποντας στον χώρο να παραμένει φωτεινός και ανοιχτός. Η δυνατότητα ηλιακού μοτέρ και ασύρματης λειτουργίας προσθέτει ευελιξία και ενεργειακή αυτονομία στην καθημερινότητα, ενώ το πατενταρισμένο σύστημα αυτόματου κλειδώματος εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή στον άνεμο και κορυφαία σταθερότητα ακόμη και σε πιο απαιτητικές συνθήκες.
Όταν ο εξωτερικός χώρος σχεδιάζεται με την ίδια φροντίδα, αισθητική και τεχνολογική ακρίβεια όπως το εσωτερικό, τότε η καθημερινότητα αλλάζει ουσιαστικά. Και η LAMDA LEVENTIS αποδεικνύει ότι η σκίαση μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από μια πρακτική λύση: μπορεί να γίνει εμπειρία ζωής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα