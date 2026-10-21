«Φωτιά» στα ευρωπαϊκά ομόλογα: Το πετρέλαιο ανεβάζει τις αποδόσεις, η Γαλλία δανείζεται με πάνω από 5%
«Φωτιά» στα ευρωπαϊκά ομόλογα: Το πετρέλαιο ανεβάζει τις αποδόσεις, η Γαλλία δανείζεται με πάνω από 5%
Σε υψηλό 15ετίας το spread γαλλικών - γερμανικών ομολόγων, κοντά στο 4,42% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς - Πιέσεις σε ΗΠΑ, ισχυρή ζήτηση στην Ιαπωνία - Παραμένει πάνω από τα 110 δολάρια το Brent
H αγορά των κρατικών ομολόγων παγκοσμίως βρίσκεται για ακόμα μία ημέρα σε αναταραχές, με την άνοδο των αμερικανικών αποδόσεων και την ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου να συμπαρασύρουν και τα ευρωπαϊκά ομόλογα. «Μαύρο πρόβατο» των αγορών είναι εκ νέου η Γαλλία, με με το δεκαετές ομόλογο να ξεπερνάει και το 5% για πρώτη φορά από το 2002 και το spread με τα γερμανικά δεκαετή ομόλογα να εκτοξεύεται στις 159,4 μονάδες βάσης, που συνιστά υψηλό 15ετίας.
Σημαντικές πιέσεις σημειώνονται τόσο στα βελγικά ομόλογα (OLOs) (4,41%), αλλά και στους ιταλικούς κρατικούς τίτλους (BTPs) (4,60%). Ακόμα, η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου ενισχύεται κατά 1,8 μονάδες βάσης, στο 3,42%, ενώ η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ανεβαίνει στο 4,42%.
Να σημειωθεί, ότι για σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί εκδόσεις κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη.
Πρόσθετο βαρίδι στην αγορά είναι οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Brent διατηρείται και σήμερα πάνω από τα 110 δολάρια. Η σχέση τιμών πετρελαίου και αποδόσεων ομολόγων είναι στενή, καθώς οι υψηλές τιμές ενισχύουν τον πληθωρισμό και περιορίζουν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, κάτι που συμπαρασύρει και τις αγορές ομολόγων.
«Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη συνολική εικόνα», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι, δεδομένης της αβεβαιότητας, η τράπεζα παραμένει προσεκτική απέναντι στα γαλλικά κρατικά ομόλογα. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου (OAT–Bund spread) έκλεισε την Τρίτη στις 152 μονάδες βάσης.
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Σημαντικές πιέσεις σημειώνονται τόσο στα βελγικά ομόλογα (OLOs) (4,41%), αλλά και στους ιταλικούς κρατικούς τίτλους (BTPs) (4,60%). Ακόμα, η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου ενισχύεται κατά 1,8 μονάδες βάσης, στο 3,42%, ενώ η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ανεβαίνει στο 4,42%.
Να σημειωθεί, ότι για σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί εκδόσεις κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη.
Πρόσθετο βαρίδι στην αγορά είναι οι τιμές του πετρελαίου, καθώς το Brent διατηρείται και σήμερα πάνω από τα 110 δολάρια. Η σχέση τιμών πετρελαίου και αποδόσεων ομολόγων είναι στενή, καθώς οι υψηλές τιμές ενισχύουν τον πληθωρισμό και περιορίζουν τις προσδοκίες για μείωση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες, κάτι που συμπαρασύρει και τις αγορές ομολόγων.
«Ελάχιστοι λόγοι αισιοδοξίας για τα γαλλικά ομόλογα»Επιφυλακτική στάση απέναντι στη γαλλική αγορά κρατικού χρέους διατηρεί και η Commerzbank, εκτιμώντας ότι οι πολιτικές και δημοσιονομικές εξελίξεις δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Όπως επισημαίνει σε σημείωμά του ο αναλυτής επιτοκίων της τράπεζας, Έρικ Λιμ, η αναβολή της συζήτησης για το σκέλος των εσόδων του γαλλικού προϋπολογισμού του 2027 επιβεβαιώνει το δυσμενές περιβάλλον.
«Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη συνολική εικόνα», αναφέρει, υπογραμμίζοντας ότι, δεδομένης της αβεβαιότητας, η τράπεζα παραμένει προσεκτική απέναντι στα γαλλικά κρατικά ομόλογα. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ του γαλλικού και του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου (OAT–Bund spread) έκλεισε την Τρίτη στις 152 μονάδες βάσης.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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