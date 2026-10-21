«Φωτιά» στα ευρωπαϊκά ομόλογα: Το πετρέλαιο ανεβάζει τις αποδόσεις, η Γαλλία δανείζεται με πάνω από 5%

Σε υψηλό 15ετίας το spread γαλλικών - γερμανικών ομολόγων, κοντά στο 4,42% η απόδοση του ελληνικού 10ετούς - Πιέσεις σε ΗΠΑ, ισχυρή ζήτηση στην Ιαπωνία - Παραμένει πάνω από τα 110 δολάρια το Brent