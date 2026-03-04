Μίνως Μάτσας: «Δικά μου ή Δανεικά» στο VOX
Μίνως Μάτσας: «Δικά μου ή Δανεικά» στο VOX
Μια μαγική βραδιά γεμάτη φίλους και τραγούδια!
Μια μαγική βραδιά γεμάτη τραγούδια ήταν η εμφάνιση του Μίνου Μάτσα στο VOX το βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου. Η ανταπόκριση του κοινού στην παράσταση «Δικά μου ή Δανεικά» ήταν συγκλονιστική, με τον κόσμο, φίλους και συνεργάτες να γεμίζουν από νωρίς τον χώρο και να γίνονται «ένα» με τον συνθέτη.
Από τις πρώτες νότες στο πιάνο μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα, ο Μίνως Μάτσας δημιούργησε μια σπάνια αίσθηση παρέας, παρουσιάζοντας, με τον δικό του αφηγηματικό τρόπο τις εμβληματικές του μελωδίες από το σινεμά και την τηλεόραση, μπλεγμένες με τραγούδια-σταθμούς της ελληνικής μουσικής που τον καθόρισαν.
Συνοδοιπόροι του σε αυτή τη θριαμβευτική πρώτη βραδιά, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και η Δήμητρα Μωραΐτη, οι οποίοι με τις καθηλωτικές τους ερμηνείες έδωσαν νέα πνοή στα «δικά μας» αγαπημένα τραγούδια, πλαισιωμένοι από επτά εξαιρετικούς σολίστ.
Μετά την επιτυχία της χθεσινής βραδιάς, η προσμονή κορυφώνεται για τη δεύτερη προγραμματισμένη παράσταση τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Το ραντεβού ανανεώνεται στο VOX για μια ακόμα βραδιά όπου η μουσική μας ενώνει όλους.
Συμμετέχουν οι εξαιρετικοί σολίστ:
Τάκης Βασιλείου: Κρουστά
Νικόλας Γαρουφαλλάκης: Πλήκτρα
