Μίνως Μάτσας: «Δικά μου ή Δανεικά» στο VOX

Μια μαγική βραδιά γεμάτη τραγούδια ήταν η εμφάνιση τουτο βράδυ της Δευτέρας 2 Μαρτίου. Η ανταπόκριση του κοινού στην παράσταση «» ήταν συγκλονιστική, με τον κόσμο, φίλους και συνεργάτες να γεμίζουν από νωρίς τον χώρο και να γίνονται «ένα» με τον συνθέτη.Από τις πρώτες νότες στο πιάνο μέχρι το τελευταίο χειροκρότημα, ο Μίνως Μάτσας δημιούργησε μια σπάνια αίσθηση παρέας, παρουσιάζοντας, με τον δικό του αφηγηματικό τρόπο τις εμβληματικές του μελωδίες από το σινεμά και την τηλεόραση, μπλεγμένες με τραγούδια-σταθμούς της ελληνικής μουσικής που τον καθόρισαν.Συνοδοιπόροι του σε αυτή τη θριαμβευτική πρώτη βραδιά, οκαι η, οι οποίοι με τις καθηλωτικές τους ερμηνείες έδωσαν νέα πνοή στα «δικά μας» αγαπημένα τραγούδια, πλαισιωμένοι από επτά εξαιρετικούς σολίστ.Μετά την επιτυχία της χθεσινής βραδιάς, η προσμονή κορυφώνεται για τη δεύτερη προγραμματισμένη παράσταση τη Δευτέρα 16 Μαρτίου. Το ραντεβού ανανεώνεται στο VOX για μια ακόμα βραδιά όπου η μουσική μας ενώνει όλους.Τάκης Βασιλείου: ΚρουστάΝικόλας Γαρουφαλλάκης: Πλήκτρα