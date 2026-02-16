O Σάσα Βεζένκοφ στο Allwyn Game Time: Ο ιδανικός συμπαίκτης, ο δυσκολότερος αντίπαλος και το τραγούδι που αφιερώνει στον Ολυμπιακό

Κλείσιμο

Το Game Time μπαίνει δυναμικά στους ρυθμούς τουπου διεξάγεται από την Τρίτη έως το Σάββατο στο Ηράκλειο της Κρήτης.Καλεσμένος της εκπομπής τηςείναι ο, ο οποίος σχολιάζει τον αυριανό προημιτελικό τουαναφέρει το πιθανό ζευγάρι του τελικού και δηλώνει αποφασισμένος για την κατάκτηση του τροπαίου.Μιλάει για τονπου δεν θα ξεχάσει ποτέ, τονπου αντιμετώπισε στην καριέρα του, τονπου θα ήθελε να έχει πάντα στο πλευρό του και εξηγεί τι θαυμάζει στον προπονητή τουΟ διεθνής φόργουορντ επιλέγει την καλύτερη πεντάδα της Euroleague και αναφέρει ποιες είναι οι επικρατέστερες ομάδες για να προκριθούν στοΑποδέχεται το challenge τηςκαι δημιουργεί τον τέλειο παίκτη του Ολυμπιακού, ενώ κλείνει την εκπομπή με το επίκαιροπου αφιερώνει στην ομάδα του.Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.