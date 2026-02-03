Η Nova εμπλουτίζει την πλατφόρμα της με την ένταξη του ANT1 και του MAK TV

Από σήμερα όλοι οι συνδρομητές της Nova θα απολαμβάνουν το αγαπημένο πρόγραμμα τουόποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.Με τονκαι το, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα μεγαλύτερα ελεύθερα ελληνικά και διεθνή κανάλια μέσω της πλατφόρμας EON.. Με ηγετική παρουσία, στρατηγικές επενδύσεις και καινοτόμες κινήσεις, ο ΑΝΤ1 έδωσε μια δυνατή πνοή στο ξεκίνημα της ιδιωτικής τηλεόρασης και έβαλε την προσωπική του σφραγίδα σε τηλεοπτικές προτάσεις που άνοιξαν νέους δρόμους στη μικρή οθόνη, δημιούργησαν τάσεις και καθιέρωσαν πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σήμερα στον τηλεοπτικό χώρο. ΤοΑπό την πρώτη μέρα λειτουργίας του έχει προβάλλει πλήθος ελληνικών παραγωγών και σειρών, καθώς και βραβευμένες ξένες παραγωγές που μετρούν διεθνώς εκατομμύρια πιστούς θεατές. Το MAK TV αναδεικνύει και προβάλλει την ελληνική και τη διεθνή μυθοπλασία, παρέχοντας διαρκώς ποιοτικό περιεχόμενο που ψυχαγωγεί.Η Nova εμπλουτίζει την εμπειρία των συνδρομητών της, προσφέροντας από τις 2 Φεβρουαρίου εύκολη και άμεση πρόσβαση στο πλήρες πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Οι θεατές θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ποιοτική ψυχαγωγία, δημοφιλή διεθνή formats, δυνατές ελληνικές σειρές, καθώς αποκλειστικές μεταδόσεις κορυφαίων αθλητικών γεγονότων και φυσικά αντικειμενική ενημέρωση. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενημερωτικές εκπομπές όπωςσειρές μυθοπλασίας υψηλών προδιαγραφών όπως «Grand Hotel», «Παιχνίδια Εκδίκησης», «Γιατί ρε πατέρα;», «Ο Δικαστής», αλλά και αθλητικά γεγονότα όπως Formula 1, UEFA EUROPA LEAGUE & UEFA CONFERENCE LEAGUE. Επιπλέον, η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συνδρομητών εξασφαλίζεται μέσω τωνΣτο μέλλον, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν νέες εκπομπές, σειρές και μεγάλα ψυχαγωγικά show που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και θα εμπλουτίσουν ακόμα περισσότερο το περιεχόμενο της πλατφόρμας:κ.ά.Στην πλατφόρμα της Nova είναιπου αποτελεί σταθερή επιλογή ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια, με βραβευμένες ξένες παραγωγές όπως: «κ.ά., και με αγαπημένες κλασικές ελληνικές τηλεοπτικές σειρές, όπως: