Nova: Συναρπαστικό θέαμα με όλη τη Stoiximan Super League

ΑΕΚ - Ολυμπιακός, Τότεναμ -Μάντσεστερ Σίτι, Αϊντχόφεν – Φέγενορντ, Coppa Italia, διοργανώσεις UEFA στα κανάλια Novasports και Cosmote Sport!

Stoiximan Super League, συνεχίζεται με την 19η αγωνιστική και τους αγώνες Ατρόμητος – ΟΦΗ (31/1, 18:00), Λεβαδειακός – Asteras Aktor (1/2, 16:00), ΠΑΟΚ – Πανσερραϊκός (1/2, 19:30) που θα μεταδοθούν από τα κανάλια Novasports.







Στα κανάλια Cosmote Sport, ξεχωρίζει το ντέρμπι ΑΕΚ – Ολυμπιακός (1/2, 21:00) όπως και οι αναμετρήσεις Παναιτωλικός – Άρης (31/1, 17:00), Βόλος ΝΠΣ – ΑΕΛ Novibet (31/1, 20:00), Παναθηναϊκός – Κηφισιά (1/2, 17:30). Οι αγώνες του ελληνικού πρωταθλήματος θα πλαισιωθούν στο Novasports με την αγαπημένη εκπομπή των φιλάθλων «Η Ώρα των Πρωταθλητών» με τους Γιαννίκο Δούσκα, Λίλα Κουντουριώτη, Αποστόλη Λάμπο, καθώς και με την εκπομπή «Monday Football Club» με τους Γιάννη Πάγκο και Ντέμη Νικολαΐδη.







Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται με την 24η αγωνιστική και το ενδιαφέρον στρέφεται στις αναμετρήσεις Λιντς – Άρσεναλ (31/1, 17:00), Τσέλσι – Γουέστ Χαμ (31/1, 19:30), Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας (1/2, 16:00), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ (1/2, 16:00), Τότεναμ – Μάντσεστερ Σίτι (1/2, 18:30). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές



Η La Liga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports και συνεχίζεται με την 22η αγωνιστική όπου ξεχωρίζουν οι αγώνες Λεβάντε – Ατλέτικο Μαδρίτης (31/1, 19:30), Έλτσε – Μπαρτσελόνα (31/1, 22:00), Ρεάλ Μαδρίτης – Βαγιεκάνο (1/2, 15:00) καθώς και το ντέρμπι των Βάσκων, Μπιλμπάο – Ρεάλ Σοσιεδάδ (1/2, 22:00).





Η θεαματική γερμανική Bundesliga καθηλώνει στα κανάλια Novasports και το ενδιαφέρον στρέφεται στην 20η αγωνιστική και τα παιχνίδια Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Λεβερκούζεν (31/1, 16:30), Αμβούργο – Μπάγερν (31/1, 19:30), Ντόρτμουντ – Χάιντενχαιμ (1/2, 18:30). Παράλληλα, οι αναμετρήσεις θα πλαισιωθούν και με τις εκπομπή Ηλία Βλάχο.



Την ίδια στιγμή, οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα απολαύσουν στα κανάλια Novasports το ντέρμπι Σπάρτα Ρότερνταμ – Χρόνινγκεν (31/1, 22:00), Εξέλσιορ – Άγιαξ (1/2, 13:15) για την 21η αγωνιστική της ολλανδικής Eredivisie, καθώς και αγώνες από τα πρωταθλήματα της 2.Bundesliga και της LaLiga2.



Ταυτόχρονα οι φίλοι του ιταλικού ποδοσφαίρου θα δουν τον αγώνα



Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport



Στα κανάλια Cosmote Sport, εκτός από τους αγώνες της Stoiximan Super League, οι συνδρομητές της Nova θα απολαύσουν τους ευρωπαϊκούς αγώνες των ελληνικών ομάδων αλλά και όλες τις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις διοργανώσεις της UEFA. Πιο συγκεκριμένα θα δουν Άγιαξ – Ολυμπιακός (28/1, 22:00) για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League, Παναθηναϊκός – Ρόμα (29/1, 22:00) και Λιόν – ΠΑΟΚ (29/1, 22:00) για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League. Στο UEFA Champions League ξεχωρίζουν και οι αναμετρήσεις Νάπολι – Τσέλσι (28/1, 22:00), Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης (28/1, 22:00), Αϊντχόφεν – Μπάγερν (28/1, 22:00), Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη (28/1, 22:00), Μονακό – Γιουβέντους (28/1, 22:00), ενώ στο UEFA Europa League δεσπόζουν οι αγώνες Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος (29/1, 22:00), Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα (29/1, 22:00), Λιλ – Φράιμπουργκ (29/1, 22:00). Στουτγκάρδη – Γιανγκ Μποις (29/1, 22:00).



Παράλληλα, θα παρακολουθήσουν τις αναμετρήσεις Νάπολι – Φιορεντίνα (31/1, 19:00), Κρεμονέζε – Ίντερ (1/2, 19:00) Πάρμα – Γιουβέντους (1/2, 21:45) για την 24η αγωνιστική της Serie A.



Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:



Τρίτη 27 Ιανουαρίου

21:30 Bundesliga – 16η αγωνιστική (εξ αναβολής): Ζανκτ Πάουλι-Λειψία Novasports2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Χοφενχάιμ Novasports3 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 Coppa Italia – Φάση των «16»: Φιορεντίνα-Κόμο Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη



Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

14:30 Αγώνες μαχητικών τεχνών: ONE Friday Fights #140 Novasports5 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

19:30 2.Bundesliga – 20η αγωνιστική: Μαγδεμβούργο-Ανόβερο Novasports2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

21:30 Bundesliga – 20η αγωνιστική: Κολωνία-Βόλφσμπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

21:30 La Liga 2 – 24η αγωνιστική: Ρεάλ Σοσιεδάδ Β-Λας Πάλμας Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

22:00 La Liga – 22η αγωνιστική: Εσπανιόλ-Αλαβές Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου



Σάββατο 31 Ιανουαρίου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

15:00 La Liga: Οβιέδο-Χιρόνα Novasports1 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

16:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

16:30 Matchday Live – Λεπτό προς Λεπτό Novasports Prime Ηλία Βλάχο

16:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Λεβερκούζεν Novasports3 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

16:30 Bundesliga: Λειψία-Μάιντς Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης-Γκλάντμπαχ Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

16:30 Bundesliga: Χοφενχάιμ-Ουνιόν Βερολίνου Novasportsextra1 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

16:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ-Ζανκτ Πάουλι Novasportsextra2 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

17:00 Premier League – 24η αγωνιστική: Μπράιτον-Έβερτον Novasports4 σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Γουλβς-Μπόρνμουθ Novasports Start σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:00 Premier League: Λιντς-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

17:15 La Liga: Οσασούνα-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

18:00 Stoiximan Super League – 19η αγωνιστική: Ατρόμητος-ΟΦΗ Novasports2 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου και ρεπορτάζ του Αποστόλη Νταλούκα

19:00 Matchday Live Novasports Prime με τον Ηλία Βλάχο

19:30 La Liga: Λεβάντε-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 Bundesliga: Αμβούργο-Μπάγερν Novasports Prime σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

19:30 Premier League: Τσέλσι-Γουέστ Χαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:30 2.Bundesliga: Καϊζερσλάουτερν-Έλβερσμπεργκ Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:30 Η Ώρα των πρωταθλητών Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και τον Αποστόλη Λάμπο

22:00 La Liga: Έλτσε-Μπαρτσελόνα Novasports1 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

22:00 Eredivisie – 21η αγωνιστική: Σπάρτα Ρότερνταμ-Χρόνιγκεν Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

22:00 Premier League: Λίβερπουλ-Νιούκαστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη





Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

13:15 Eredivisie – 21η αγωνιστική: Εξέλσιορ-Άγιαξ Novasports Prime σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

14:30 2.Bundesliga – 20ή αγωνιστική: Χέρτα-Ντάρμσταντ Novasports3 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

15:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Βαγιεκάνο Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

15:30 Eredivisie: Άιντχοφεν-Φέγενορντ Novasports2 σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

16:00 Stoiximan Super League – 19η αγωνιστική: Λεβαδειακός-Asteras AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη και ρεπορτάζ του Διονύση Στρούμπου

16:00 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Κρίσταλ Πάλας Novasports4 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

16:00 Premier League: Άστον Βίλα-Μπρέντφορντ Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

16:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Φούλαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

16:30 Bundesliga: Στουτγκάρδη-Φράιμπουργκ Novasports Start σε περιγραφή του Αποστόλη Νταλούκα

17:15 La Liga: Μπέτις-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

18:00 Η Ώρα των πρωταθλητών, Α,’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

18:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ- Χάιντενχαϊμ Novasports3 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

18:30 Premier League: Τότεναμ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

19:30 Stoiximan Super League: ΠΑΟΚ-Πανσερραϊκός Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ των Κωστή Μπότσαρη και Ευγένιου Δαδαλιάρα

19:30 La Liga: Χετάφε-Θέλτα Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

21:45 Η Ώρα των πρωταθλητών, B’ Mέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γιαννίκο Δούσκα και την Λίλα Κουντουριώτη

22:00 La Liga: Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ Novasports1 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου



Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου

20:00 Monday Football Club Novasports Prime με τον Γιάννη Πάγκο και τον Ντέμη Νικολαϊδη

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

22:00 Premier League: Σάντερλαντ-Μπέρνλι Novasports Premier League

21:30 La Liga 2: Μιραντές-Μάλαγα Novasports Start

22:00 La Liga: Μαγιόρκα-Σεβίλλη Novasports1



27.01.2026, 12:56