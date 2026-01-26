Φωνές και μνήμες: Τραγούδια μεγάλων συνθετών και συνθετών της νέας γενιάς

Μια πλειάδα μεγάλων συνθετών και ποιητών έχουν διαμορφώσει, εδώ και χρόνια, το ελληνικό τραγούδι σε αρχείο συλλογικής μνήμης και πυξίδα ενός ολόκληρου λαού. Στις 13 Μαρτίου, στην Αίθουσα Αλ. Τριάντη, δύο εξέχοντες ερμηνευτές ιχνηλατούν αυτό το μοναδικό μουσικο-ποιητικό τοπίο του έντεχνου ελληνικού τραγουδιού σε μία, μοναδική και ιδιαίτερη συναυλία με τη συμβολή δύο εξαίρετων μουσικών.Η Μαρία Φαραντούρη και ο Τάσης Χριστογιαννόπουλος ερμηνεύουν αγαπημένα τραγούδια του, του, του, του, της, του, του, του, καθώς και νέων τραγουδοποιών, όπως τουκαι τωνΙδιαίτερη και ξεχωριστή στιγμή αποτελεί η ερμηνεία του έργου «» τουσε ποίηση του, από τιςσε θεατρική διδασκαλία – φιλική συμμετοχή τουΤην Μαρία Φαραντούρη και τον Τάση Χριστογιαννόπουλο συνοδεύουν: ο κορυφαίος πιανίστας, ο οποίος έχει επιμεληθεί τις ενορχηστρώσεις, και ο διεθνής μας φλαουτίστας: Μαρία Φαραντούρη, Τάσης Χριστογιαννόπουλος: Θεόδωρος Τερζόπουλος (στο έργο "Ο Επιζών"): Λυγερή Μητροπούλου, Καλλιόπη Μητροπούλου: Αχιλλέας Γουάστωρ: Στάθης Καραπάνος: 13 Μαρτίου 2026: 20:00: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – Αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη: €47, €40, €32, €25, €20, €16, €12 (Εκπτωτικό): Μαργαρίτα Δρούτσα