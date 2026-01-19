Έκθεση Artisanal Greek Wineries 2026
Έκθεση Artisanal Greek Wineries 2026
Το ελληνικό κρασί μέσα από την τέχνη των μικρών οινοποιών 24 & 25 Ιανουαρίου 2026 | 12:00-20:00 | Ζάππειο Μέγαρο
Η ετήσια οινική έκθεση του ΣΜΟΕ με τίτλο Artisanal Greek Wineries 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 24 & 25 Ιανουαρίου στην Αθήνα, αυτή τη φορά σε έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους της πόλης, το Ζάππειο Μέγαρο.
Τη διοργάνωση υπογράφει ο Σύνδεσμος Μικρών Οινοποιών Ελλάδος (ΣΜΟΕ), ο οποίος φέτος παρουσιάζεται με τη διεθνή του πλέον ονομασία Artisanal Greek Wineries σηματοδοτώντας μια νέα εξωστρεφή εποχή για τα μικρά ελληνικά οινοποιεία.
Για δύο ημέρες το Ζάππειο θα μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για οινόφιλους και επαγγελματίες του κρασιού φιλοξενώντας περισσότερα από 70 μικρά οινοποιεία από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οι αίθουσες του Ζαππείου προσφέρουν την ιδανική ατμόσφαιρα για μια άνετη και ποιοτική περιήγηση στον ελληνικό αμπελώνα συνδυάζοντας την ιστορικότητα του χώρου με τη σύγχρονη ελληνική οινική δημιουργία.
Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν εκατοντάδες ετικέτες που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, την αυθεντικότητα και τον έντονο δεσμό τους με τον τόπο προέλευσης και τον άνθρωπο που τις δημιουργεί.
Η έκθεση Artisanal Greek Wineries 2026 αναδεικνύει τη φιλοσοφία της μικρής κλίμακας παραγωγής όπου κάθε κρασί αποτελεί αποτέλεσμα προσωπικής δουλειάς φροντίδας και βαθιάς γνώσης του αμπελώνα.
Στον πυρήνα της έκθεσης βρίσκονται οι ίδιοι οι οινοποιοί. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν απευθείας με τους δημιουργούς, να γνωρίσουν τη φιλοσοφία τους και να κατανοήσουν τη μοναδικότητα κάθε κρασιού και τη σύγχρονη πραγματικότητα της ελληνικής artisanal οινοποιίας.
Παράλληλα με τη γευσιγνωσία το πρόγραμμα της έκθεσης εμπλουτίζεται με θεματικά workshops, masterclasses και ειδικές παρουσιάσεις σχεδιασμένα να προσφέρουν γνώση και ουσιαστική εμπειρία στο κοινό.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης συνεχίζεται και η δράση Artisanal Greek Wineries Network η οποία αναδεικνύει τα σημεία πώλησης και εστίασης που στηρίζουν έμπρακτα τα μικρά ελληνικά οινοποιεία και συμβάλλουν στη βιωσιμότητά τους.
Η Artisanal Greek Wineries 2026 δεν είναι απλώς μια έκθεση κρασιού. Είναι μια πρόσκληση να γνωρίσουμε το ελληνικό κρασί όπως πραγματικά είναι: αυθεντικό, ζωντανό και βαθιά συνδεδεμένο με τους ανθρώπους και τον τόπο του, φέτος στο ιστορικό Ζάππειο Μέγαρο.
Ετοιμαστείτε για ένα ακόμη αξέχαστο οινικό ταξίδι.
Κλείστε τα εισιτήρια σας στο https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/artisanal-greek-wineries-athens-2026/
24 & 25 Ιανουαρίου 2026
Κλείστε τα εισιτήρια σας στο https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/artisanal-greek-wineries-athens-2026/
12:00 - 20:00
Ζάππειο Μέγαρο
Facebook: https://www.facebook.com/artisanalgreekwineries
Instagram: https://www.instagram.com/artisanalgreekwineries/
Hashtags : #artisanalgreekwineries #artisanalgreekwineries2026
