Πολυτέλεια με σεβασμό στη φύση και τους προορισμούς: Μια βιώσιμη εμπειρία φιλοξενίας στην Χαλκιδική από το Sani Resort και την Volvo

Κλείσιμο

Στην καρδιά της Χαλκιδικής, η συνεργασία του Sani Resort με τηνπροσφέρει στους επισκέπτες μια ξεχωριστή εμπειρία φιλοξενίας που αποτυπώνει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία – όπου η αειφορία συναντά την ποιότητα και την κομψότητα.Ξεκινώντας από τοστην Κασσάνδρα, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Χαλκιδική μέσα από μια ιδιωτική περιήγηση με επαγγελματία οδηγό και τα πολυτελή ηλεκτροκίνητα μοντέλα τηςΗ διαδρομή περνά μέσα από πευκοδάση, ελαιώνες, ορεινά μονοπάτια και γραφικά χωριά, αποκαλύπτοντας παραλίες και βυζαντινά τοπόσημα που αφηγούνται αιώνες ιστορίας.Το Sani Resort στο πλαίσιο μίας ξεκάθαρης δέσμευσης για βιωσιμότητα και σεβασμό στο περιβάλλον, προσφέρει στους επισκέπτες του μια βιωματική εμπειρία ξενάγησης στις φυσικές ομορφιές της Χαλκιδικής με την υψηλή αισθητική, ασφάλεια και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα των ηλεκτροκίνητων μοντέλων της Volvo.Η συνεργασία αυτή αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τη φιλοσοφία του Ομίλου: την αρμονία μεταξύ πολυτέλειας και σεβασμού προς το περιβάλλον. Στο Sani Resort, κάθε πτυχή της φιλοξενίας σχεδιάζεται με επίκεντρο τον άνθρωπο και τη φύση - από τις υπηρεσίες πέντε αστέρων και τη γαστρονομία, μέχρι τις δραστηριότητες για τους επισκέπτες και τις μετακινήσεις, που γίνονται με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Η ίδια προσέγγιση καθόρισε και τον χαρακτήρα του Sani Festival 2025, που φέτος ανέδειξε ακόμη περισσότερο τον “πράσινο” προσανατολισμό του, με στόχο να αναδειχθεί σε πρότυπο βιώσιμου πολιτιστικού θεσμού στην Μεσόγειο. Το πολυβραβευμένο Φεστιβάλ του Sani Resort,Τα αυτοκίνητα της Volvo συνέβαλαν ενεργά στη φετινή διοργάνωση του Sani Festival, προσφέροντας ηλεκτρικές μετακινήσεις για καλλιτέχνες και επισκέπτες και συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία του θεσμού, που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά γεγονότα της Μεσογείου.Από μια ήσυχη περιήγηση στους οικισμούς και την άγρια ομορφιά της Χαλκιδικής, έως μια βραδιά κάτω από τα αστέρια στον Λόφο της Σάνης, η συνεργασία τηςμε τον Όμιλο Sani/Ikos και το Sani Resort εκφράζει μια κοινή πεποίθηση: ότι η αληθινή πολυτέλεια είναι αυτή που