Το πρώτο πανεπιστημιακό πρόγραμμα κτηνιατρικής στην Κύπρο

Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Κύπρου και ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου. Παρέχει στους σπουδαστές του εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, καθώς και την απαραίτητη στήριξη για την πραγμάτωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών τους στόχων. Πρόσφατα, κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης, ανακοίνωσε την έναρξη του πρώτου προγράμματος Κτηνιατρικής (Doctor of Veterinary Medicine, DVM) στην Κύπρο από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.Το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί και πιστοποιηθεί από το Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης της Κύπρου (ΔΙΠΑΕ) και εξασφαλίζει την αναγνώριση του τίτλου από την Ελλάδα και όλες τις χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ και παγκόσμια. Το πρόγραμμα είναι πενταετές (300 ECTS) και θα προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.Ο σχεδιασμός για τη δημιουργία προγράμματος Κτηνιατρικής ξεκίνησε το 2017 από τον Κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας Καθηγητή Ανδρέα Χαραλάμπους. Η φιλοσοφία του προγράμματος βασίστηκε στο επιτυχημένο μοντέλο της Ιατρικής Σχολής ενώ η δομή του στηρίζεται στη έννοια της «Ενιαίας Υγείας - One Health» η οποία καθορίζει ότι η υγεία των ανθρώπων είναι στενά συνδεδεμένη με την υγεία των ζώων σε ένα υγιές και βιώσιμο περιβάλλον.H Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή της Κτηνιατρικής Σχολής, που περιλαμβάνει κορυφαίους ακαδημαϊκούς από Κτηνιατρικές Σχολές των ΗΠΑ, της Ευρώπης και του Ισραήλ, σε συνδυασμό με το εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό και κλινικό προσωπικό από την Κύπρο και το εξωτερικό, διασφαλίζουν την παροχή μιας άριστης ποιότητας επιστημονική και εργαστηριακή εκπαίδευση, με πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος φοίτησης.τόνισε τη σημαντικότητα της νέας Σχολής για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και δήλωσε «Από το 2011 το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας καθιέρωσε ένα εξαιρετικό παράδειγμα επιτυχίας στον τομέα της ιατρικής εκπαίδευσης, μέσα από τη δημιουργία της πρώτης Ιατρικής Σχολής στην Κύπρο. Κτίζοντας πάνω σε αυτό το υψηλό επίπεδο εκπαιδευτικής αριστείας, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπορεί και πάλι, ιδρύοντας την πρώτη Σχολή Κτηνιατρικής της Κύπρου και προσφέροντας για πρώτη φορά πτυχίο Κτηνιατρικής στη χώρα».Χαιρετίζοντας τη διάσκεψη Τύπου, ο, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη σημασία της κτηνιατρικής επιστήμης, σημειώνοντας ότι «Η ίδρυση της Σχολής αποτελεί μια πολύ σημαντική εξέλιξη για τα εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου, αφού τοποθετεί την Κύπρο στον διεθνή χάρτη της κτηνιατρικής εκπαίδευσης, με όλα τα συνεπακόλουθα οφέλη, σε επιστημονικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Παράλληλα, συμβάλλει στην υλοποίηση του στόχου για αναβάθμιση της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης».Κοσμήτορας της νεοσύστατης Κτηνιατρικής Σχολής είναι οο οποίος ανάφερε: «Οι στενές συνέργειες μεταξύ του προγράμματος Κτηνιατρικής, της Ιατρικής Σχολής, αλλά και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας που σχετίζονται με τον τομέα της υγείας, δημιουργούν ένα ιδανικό ακαδημαϊκό οικοσύστημα, στο πλαίσιο του οποίου μπορούμε να προσφέρουμε στους φοιτητές μας μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην κτηνιατρική, η οποία να ανταποκρίνεται σε όλες τις ανάγκες του σύγχρονου κόσμου».Πρόεδρος του Τμήματος Κτηνιατρικής και ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος έχει αναλάβει ο τέως Κοσμήτορας της Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Cambridge Καθηγητής Ιατρικής Μικρών Ζώων, ο οποίος δήλωσε «Το πρόγραμμα είναι βασισμένο στα διεθνή πρότυπα της κτηνιατρικής εκπαίδευσης και παρέχει στους απόφοιτους όλα τα ακαδημαϊκά και κλινικά εχέγγυα που απαιτεί η κλινική κτηνιατρική. Παράλληλα, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα τους προσφέρουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την επαγγελματική τους πορεία σε οποιαδήποτε ειδικότητα της Κτηνιατρικής επιλέξουν να ακολουθήσουν».Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει περισσότερα από 100 προγράμματα σπουδών προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου. Οι φοιτητές του ξεπερνούν τους 14,000 και προέρχονται από 100 και πλέον χώρες. Το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς και ο διεθνής προσανατολισμός του, αντανακλώνται στις σημαντικότερες παγκόσμιες κατατάξεις πανεπιστημίων. Σύμφωνα με το Times Higher Εducation (THE) World University Rankings 2022, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας τοποθετείται στο 3% των κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου, στη θέση 601-800. Κατ’ αναλογία, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας βρίσκεται στην 6η θέση, ανάμεσα σε κυπριακά και ελληνικά πανεπιστήμια.Για περισσότερες πληροφορίες του ακαδημαϊκού προγράμματος Κτηνιατρικής μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.unic.ac.cy/vet/doctor-of-veterinary-medicine-dvm/

κεντρική φωτογραφία: Ο κύπριος Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής