Στον ρυθμό του ΣΚΡΑΤΣ η Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη ταξίδεψε το ΣΚΡΑΤΣ και πρόσφερε διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις σε όσους βρέθηκαν στο κέντρο της πόλης, την Παρασκευή 6 Μαΐου. Η ημέρα ξεκίνησε με παιχνίδι στο ΣΚΡΑΤΣ Pop Up Store, στην πλατεία Αριστοτέλους, και έκλεισε με μια ξεχωριστή ΣΚΡΑΤΣ night σε κατάστημα ΟΠΑΠ.Το ραντεβού για τη βραδιά ΣΚΡΑΤΣ δόθηκε στο κατάστημα ΟΠΑΠ στην οδό Βογατσικού 14, το οποίο έγινε πόλος έλξης για πλήθος κόσμου. Οι επισκέπτες απόλαυσαν μουσική και λαχταριστές εκπλήξεις, ενώ ένας τυχερός ανάμεσά τους κέρδισε ένα μεγάλο δώρο μέσα από κλήρωση.Δείτε τι έγινε στη ΣΚΡΑΤΣ night στη Θεσσαλονίκη:Το ΣΚΡΑΤΣ ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα και δίνει ραντεβού στα καταστήματα ΟΠΑΠ προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες διασκέδασης. Επόμενος σταθμός του θα είναι η Καστοριά, το ερχόμενο Σάββατο 14 Μαΐου, για ακόμη ένα ΣΚΡΑΤΣ event.Η ξεχωριστή ημέρα με πρωταγωνιστή το ΣΚΡΑΤΣ ξεκίνησε από την πλατεία Αριστοτέλους, όπου το εντυπωσιακό Pop Up Store του παιχνιδιού περίμενε τους επισκέπτες για να τους ταξιδέψει στον μαγικό κόσμο του ΣΚΡΑΤΣ. Όσοι βρέθηκαν εκεί είχαν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν με φόντο τα κεράσια, τα διαμάντια και τις τυχερές γάτες του δημοφιλούς παιχνιδιού του ΟΠΑΠ, ενώ συμμετείχαν και σε ένα διασκεδαστικό quiz για να ανακαλύψουν το παιχνίδι ΣΚΡΑΤΣ που τους ταιριάζει καλύτερα.Λεζάντες για τις φωτογραφίες:1,2,3. ΣΚΡΑΤΣ night σε κατάστημα ΟΠΑΠ στη Θεσσαλονίκη4. Ο νικητής της κλήρωσης με την ομάδα του ΟΠΑΠ5. Οδυσσέας Χριστοφόρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ΟΠΑΠ, Δώρα Καλλιονάτου, ιδιοκτήτρια καταστήματος ΟΠΑΠ, Διογένης Ζησίδης, Regional Manager Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης και Ανατολικής Θεσσαλονίκης6. Μανώλης Σταυρουλάκης, Διογένης Ζησίδης, Γρηγόρης Κωνσταντάκης, Παναγιώτης Ευκαρπίδης, Δώρα Καλλιονάτου, Τραϊανός Αλεξίου, Γιάννης Φανούλης, Οδυσσέας Χριστοφόρου, Μπάμπης Παυλίδης7,8,9,10. Το ΣΚΡΑΤΣ Pop Up Store στην πλατεία Αριστοτέλους