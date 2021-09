ΜΕΓΑ: Δέκα βραβεία στα Supermarket Awards 2021

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η 100% ελληνική εταιρεία ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, διακρίθηκε για 7η συνεχόμενη χρονιά στα Supermarket Awards 2021, τον θεσμό που επιβραβεύει τις βέλτιστες επιχειρηματικές δραστηριότητες και πρακτικές επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ και προμηθευτών προϊόντων και υπηρεσιών, κατακτώντας συνολικά 10 βραβεία.Τα 10 εξαιρετικά σημαντικά αυτά βραβεία αποτελούν μια ακόμη αναγνώριση για τη διαχρονική υπόσχεση της ΜΕΓΑ για καινοτομία, ποιότητα, προσφορά στην κοινωνία και λειτουργία βασισμένη στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Oι 2 ιδιαίτερα ξεχωριστοί και τιμητικοί τίτλοι που έλαβε φέτος καθώς και τα 4 χρυσά, 2 ασημένια και 2 χάλκινα βραβεία, τιμούν και αναγνωρίζουν τη συμβολή της εταιρίας στον κλάδο της και την καθημερινή αξία που δημιουργεί για την κοινωνία.Συγκεκριμένα, στα φετινά βραβεία η ΜΕΓΑ διακρίθηκε με τους τίτλους:TOP NON FOOD SUPPLIER OF THE DECADE, ύστερα από την υλοποίηση πλήθους καινοτόμων πρωτοβουλιών επί μια ολόκληρη δεκαετία. Οι δράσεις και η συνεχής εξέλιξη της εταιρίας αναγνωρίστηκαν από την κριτική επιτροπή ως άξιες επιβράβευσης, ενώ παράλληλα, η εταιρία απέσπασε τα περισσότερα βραβεία συνολικά τη δεκαετία από το 2012 έως και το 2021 μεταξύ των προμηθευτικών επιχειρήσεων μη τροφίμων!TOP NON-FOOD SUPPLIER OF THE YEAR ξεχωρίζοντας ως προς τις μοναδικές καινοτομίες της, αλλά και την ανταπόκρισή της στις ανάγκες τις κοινωνίας.Αλλά και με τέσσερα Χρυσά βραβεία:Στην κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Άνθρωπος | Για τις πολλαπλές και σημαντικές δράσεις της εταιρίας για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κατά την διάρκεια της οποίας, η ΜΕΓΑ βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για τους εργαζομένους της, τους καταναλωτές και την κοινωνία.Στην κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) – Περιβάλλον | Για το πρόγραμμα «ΜΕΓΑ Act Green: Παίρνουμε το μέλλον προσωπικά», το οποίο προωθεί τη Βιώσιμη Ανάπτυξη κάνοντας πραγματικότητα την υπόσχεση της ΜΕΓΑ για τη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.Στην κατηγορία Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας | Για την αξεπέραστη προϊοντική ασφάλεια που χαρακτηρίζει τα προϊόντα της, καθώς και τις επενδύσεις και την απαρέγκλιτη μέριμνα που έχει δώσει στο θέμα της ασφάλειας καταναλωτή.Στην κατηγορία Επιτυχημένη Εισαγωγή Προϊόντος / Σειράς Προϊόντων | Για τα αντιβακτηριδιακά μαντήλια Wet Hankies Antibacterial Extra Safe, τα πρώτα με ενισχυμένη αντιβακτηριδιακή προστασία και εργαστηριακά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα κατά του κορωνοιού SARS-CoV-2.2 Ασημένια βραβεία:Στην κατηγορία Αύξηση Πωλήσεων / Μεριδίου Προϊόντων (Non Food) |Για τα αντιβακτηριδιακά μαντήλια χεριών Wet Hankies.Στην κατηγορία Δημιουργία Νέας Κατηγορίας | Για τις μάσκες εξαιρετικά υψηλής προστασίας ΜΕΓΑ σχεδιασμένες με μοναδικές καινοτομίες, με αποκλειστικό στόχο την μέγιστη προστασία του καταναλωτή.Και 2 Χάλκινα βραβεία:Στην κατηγορία Νέα Συσκευασία | Για τις μπατονέτες Tipers Natura με 100% οικολογικό σχεδιασμό, μένοντας πίστη στην υπόσχεση της για την προστασία του περιβάλλοντος και ένα καλύτερο μέλλον.Στην κατηγορία Κοινές Ενέργειες CSR| 365 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ | ΜΕΓΑ & ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων με προϊόντα προσωπικής φροντίδας ΜΕΓΑΗ εταιρία ΜΕΓΑ, έχοντας προσφέρει μια καινοτόμο 100% ελληνική πρόταση στην προσωπική υγιεινή, έχει κατακτήσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, που της έχουν δώσει σταθερά εδώ και χρόνια την ηγετική θέση στην κατηγορία. Με έντονο αίσθημα ευθύνης απέναντι στον καταναλωτή και στην κοινωνία, εξακολουθεί να εξελίσσεται, να καινοτομεί και να μένει πιστή στην υπόσχεσή της για ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.###