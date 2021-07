Unleash the bubble news flash - Τα Three Cents zero sugar είναι εδώ!!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τα Three Cents Zero Sugar διατηρούν την υψηλή τους ποιότητα και τις γεύσεις της αυθεντικής συνταγής τους με 0% ζάχαρη, ενώ παρασκευάζονται από φυσικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά και τεχνητά χρώματα.Η σειρά Zero Sugar αποτελείται από:Ένα αρωματικό αναψυκτικό εξαιρετικής ποιότητας από φρέσκα ροζ γκρέιπφρουτ, που διακρίνεται για το έντονο και σύνθετο άρωμά του.Το ζωηρό άρωμα του περγαμόντου συνδυάζεται αρμονικά με το γλυκό άρωμα του μανταρινιού για να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερο αναψυκτικό που αναδεικνύει τα ελληνικά εσπεριδοειδή.Ένας ιδιαίτερος συνδυασμός που σχηματίζουν τα αγριοκέρασα με τα αρώματα από τα κουκούτσια κερασιών, για να αναδείξει τις σύνθετες, γλυκές γεύσεις του φρούτου.Ένα υψηλής ποιότητας Tonic για να συνοδεύσει το premium gin ή την vodka σας. Η απόλυτη επιλογή για το τέλειο Gin & Tonic χωρίς ζάχαρη.Η Three Cents Artisanal Beverages ιδρύθηκε από μια ομάδα bartender που αναζητούσαν άριστα υλικά ανάμιξης για τα κοκτέιλ τους. Κάθε προϊόν είναι σχεδιασμένο προσεκτικά ώστε να προσφέρει στα ποτά το καλύτερο δυνατό άρωμα και την πιο ζωηρή ανθράκωση.Για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται απολύτως φυσικά συστατικά, χωρίς συντηρητικά και τεχνητά χρώματα. Η προσθήκη του διοξειδίου του άνθρακα γίνεται υπό συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης για να διαφυλαχθεί η ανθράκωση και το άρωμα σε βάθος χρόνου.Τα προϊόντα της Three Cents Artisanal Beverages αποτελούν υλικά ανάμιξης ανώτερης ποιότητας, από bartender προς bartender.Για περισσότερες πληροφορίες:Άμβυξ – Λ. Δημητροπούλου (lilian-dimitropoulou@amvyxsa.gr) &210-9692200( ex.230)