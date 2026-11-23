Φαρμακευτική καινοτομία: Μία καθηγήτρια μιλά για το ταξίδι της έρευνας από την ανακάλυψη στη θεραπεία
Φαρμακευτική καινοτομία: Μία καθηγήτρια μιλά για το ταξίδι της έρευνας από την ανακάλυψη στη θεραπεία
Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μετατραπεί μια επιστημονική ανακάλυψη σε θεραπεία; Η απάντηση μπορεί να είναι δέκα, είκοσι ή και περισσότερα. Ενώ σε πολλές περιπτώσεις, η θεραπεία δεν φτάνει ποτέ στον ασθενή
*Γράφει η κυρία Μαρία Γαζούλη, Καθηγήτρια Βιολογίας – Γενετικής – Νανοϊατρικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Εθνική Εκπρόσωπος στην Επιτροπή Προηγμένων Θεραπειών (CAT) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ)
Όταν ανακοινώνεται ένα νέο φάρμακο, συνήθως βλέπουμε το τελευταίο στάδιο μιας πολύ μεγαλύτερης προσπάθειας και όχι τα πειράματα που απέτυχαν, τις υποθέσεις που εγκαταλείφθηκαν, τις κλινικές μελέτες που διακόπηκαν. Ούτε τους επιστήμονες που, πολλά χρόνια νωρίτερα, μελέτησαν έναν βιολογικό μηχανισμό χωρίς να γνωρίζουν αν η ανακάλυψή τους θα αποκτούσε ποτέ πρακτική εφαρμογή.
Αυτή ακριβώς είναι η πραγματικότητα της βιοϊατρικής καινοτομίας. Η διαδρομή από την ανακάλυψη στη θεραπεία δεν είναι ούτε σύντομη ούτε προβλέψιμη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όταν ανακοινώνεται ένα νέο φάρμακο, συνήθως βλέπουμε το τελευταίο στάδιο μιας πολύ μεγαλύτερης προσπάθειας και όχι τα πειράματα που απέτυχαν, τις υποθέσεις που εγκαταλείφθηκαν, τις κλινικές μελέτες που διακόπηκαν. Ούτε τους επιστήμονες που, πολλά χρόνια νωρίτερα, μελέτησαν έναν βιολογικό μηχανισμό χωρίς να γνωρίζουν αν η ανακάλυψή τους θα αποκτούσε ποτέ πρακτική εφαρμογή.
Αυτή ακριβώς είναι η πραγματικότητα της βιοϊατρικής καινοτομίας. Η διαδρομή από την ανακάλυψη στη θεραπεία δεν είναι ούτε σύντομη ούτε προβλέψιμη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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