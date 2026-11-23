Φαρμακευτική καινοτομία: Μία καθηγήτρια μιλά για το ταξίδι της έρευνας από την ανακάλυψη στη θεραπεία

Πόσα χρόνια χρειάζονται για να μετατραπεί μια επιστημονική ανακάλυψη σε θεραπεία; Η απάντηση μπορεί να είναι δέκα, είκοσι ή και περισσότερα. Ενώ σε πολλές περιπτώσεις, η θεραπεία δεν φτάνει ποτέ στον ασθενή