Χάος στις εφημερίες των νοσοκομείων της Αττικής – Πρόβλημα χωρίς λύση το «Αττικόν»

Το νοσοκομείο «Αττικόν» αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υπερφόρτωσης, με χιλιάδες ασθενείς να νοσηλεύονται σε ράντζα ή ακόμη και στα επείγοντα. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν μεγάλες ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού και ζητούν άμεσες αλλαγές στο σύστημα εφημεριών