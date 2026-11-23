Χάος στις εφημερίες των νοσοκομείων της Αττικής – Πρόβλημα χωρίς λύση το «Αττικόν»
Χάος στις εφημερίες των νοσοκομείων της Αττικής – Πρόβλημα χωρίς λύση το «Αττικόν»
Το νοσοκομείο «Αττικόν» αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υπερφόρτωσης, με χιλιάδες ασθενείς να νοσηλεύονται σε ράντζα ή ακόμη και στα επείγοντα. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν μεγάλες ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού και ζητούν άμεσες αλλαγές στο σύστημα εφημεριών
Τις πρώτες 40 ημέρες του φθινοπώρου 1.300 ασθενείς νοσηλεύτηκαν σε ράντζα. Κάθε γενική εφημερία ανά 4 ημέρες είναι όλο και πιο δύσκολη. Μέχρι πρότινος ασθενείς νοσηλεύονταν και έπαιρναν εξιτήριο από το … διάδρομο, πλέον δε φτάνουν ούτε τα ράντζα με αποτέλεσμα δεκάδες ασθενείς να μένουν στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και να νοσηλεύονται πρόχειρα εκεί μέχρι να πάρουν εξιτήριο.
Η παραπάνω εικόνα είναι η πραγματικότητα στο νοσοκομείο «Αττικόν», ουσιαστικά το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής, που δέχεται τεράστιο όγκο περιστατικών με αποτέλεσμα τα ράντζα να μένουν ένα μόνιμο, άλυτο πρόβλημα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η παραπάνω εικόνα είναι η πραγματικότητα στο νοσοκομείο «Αττικόν», ουσιαστικά το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής, που δέχεται τεράστιο όγκο περιστατικών με αποτέλεσμα τα ράντζα να μένουν ένα μόνιμο, άλυτο πρόβλημα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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