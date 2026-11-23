Ένας στους τέσσερις μαθητές δεν βλέπει καλά στον πίνακα – Πώς μπορεί να το εντοπίσει ο δάσκαλος
Ένας στους τέσσερις μαθητές δεν βλέπει καλά στον πίνακα – Πώς μπορεί να το εντοπίσει ο δάσκαλος
Η ανάγνωση και η αντιγραφή από τον πίνακα βγάζουν τη δυσκολία όρασης στην επιφάνεια – Νέες οδηγίες από το Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας των ΗΠΑ
Εκπαιδευτικό υλικό που μαθαίνει στους δασκάλους να αναγνωρίζουν μέσα στην τάξη τα σημάδια ενός προβλήματος όρασης διέθεσε το Εθνικό Ινστιτούτο Οφθαλμολογίας των ΗΠΑ (NEI).
Το σκεπτικό είναι ότι ο εκπαιδευτικός είναι συνήθως ο πρώτος που το αντιλαμβάνεται – πριν από τον γονέα και πριν από τον γιατρό.
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Το σκεπτικό είναι ότι ο εκπαιδευτικός είναι συνήθως ο πρώτος που το αντιλαμβάνεται – πριν από τον γονέα και πριν από τον γιατρό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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