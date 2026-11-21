Οι επιστήμονες ανέπτυξαν ένα γενετικό εργαλείο που μπορεί να εντοπίζει όσους διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο γλαυκώματος, ακόμα και δεκαετίες πριν από την εκδήλωση της νόσου