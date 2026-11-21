Όραση: Νέο γενετικό τεστ εντοπίζει όσους διατρέχουν υψηλό κίνδυνο γλαυκώματος
Όραση: Νέο γενετικό τεστ εντοπίζει όσους διατρέχουν υψηλό κίνδυνο γλαυκώματος
Οι επιστήμονες ανέπτυξαν ένα γενετικό εργαλείο που μπορεί να εντοπίζει όσους διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο γλαυκώματος, ακόμα και δεκαετίες πριν από την εκδήλωση της νόσου
Ένα σημαντικό βήμα προς την έγκαιρη διάγνωση του γλαυκώματος, μιας από τις κυριότερες αιτίες μη αναστρέψιμης τύφλωσης παγκοσμίως, αποτελεί ένα νέο γενετικό τεστ που μπορεί να εντοπίζει άτομα με έως και δεκαπλάσιο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου.
Το τεστ αναπτύχθηκε από ερευνητές του αυστραλιανού ινστιτούτου QIMR Berghofer και του Πανεπιστημίου Flinders, σε συνεργασία με διεθνή επιστημονική ομάδα. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Ophthalmology, αφορούν το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, τη συχνότερη μορφή της νόσου. Το νέο εργαλείο θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι οφθαλμίατροι αξιολογούν τον κίνδυνο, επιτρέποντας στενότερη παρακολούθηση και έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση στους ανθρώπους που τη χρειάζονται περισσότερο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το τεστ αναπτύχθηκε από ερευνητές του αυστραλιανού ινστιτούτου QIMR Berghofer και του Πανεπιστημίου Flinders, σε συνεργασία με διεθνή επιστημονική ομάδα. Τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο Ophthalmology, αφορούν το γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, τη συχνότερη μορφή της νόσου. Το νέο εργαλείο θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι οφθαλμίατροι αξιολογούν τον κίνδυνο, επιτρέποντας στενότερη παρακολούθηση και έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση στους ανθρώπους που τη χρειάζονται περισσότερο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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