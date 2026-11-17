EMA: «Πράσινο φως» για επτά νέα φάρμακα στην Ευρώπη
EMA: «Πράσινο φως» για επτά νέα φάρμακα στην Ευρώπη
Επτά νέα φάρμακα, ανάμεσά τους δύο για τον καρκίνο και ένα για την υπέρταση, πρότεινε για έγκριση η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του EMA
Επτά νέα φάρμακα, ανάμεσά τους δύο για τον καρκίνο του πνεύμονα και ένα για την υπέρταση που δεν ελέγχεται επαρκώς, πρότεινε για έγκριση η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA), στη συνεδρίαση της 9ης έως 12ης Νοεμβρίου.
Υιοθέτησε επίσης οδηγία για τις γυναίκες που λαμβάνουν τιρζεπατίδη μαζί με αντισυλληπτικό χάπι. Την τελική απόφαση για την κυκλοφορία των σκευασμάτων έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Υιοθέτησε επίσης οδηγία για τις γυναίκες που λαμβάνουν τιρζεπατίδη μαζί με αντισυλληπτικό χάπι. Την τελική απόφαση για την κυκλοφορία των σκευασμάτων έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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