Καρκίνος παχέος εντέρου: Ύποπτη για ογκογένεση η λιπαρή διατροφή
Καρκίνος παχέος εντέρου: Ύποπτη για ογκογένεση η λιπαρή διατροφή
Νέα επιστημονική μελέτη εξετάζει τη σχέση ανάμεσα στη διατροφή με πολλά λιπαρά και την ογκογένεση στο παχύ έντερο
Μπορεί η διατροφή μας να αφήνει ένα μακροχρόνιο «αποτύπωμα» στα κύτταρα του εντέρου, επηρεάζοντας ακόμη και τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου; Νέα αμερικανική μελέτη δείχνει ότι η μεγάλη κατανάλωση τροφών με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά μπορεί να προκαλεί αλλαγές στα εντερικά βλαστοκύτταρα, οι οποίες δεν εξαφανίζονται πλήρως όταν αλλάζουν οι διατροφικές συνήθειες.
Οι επιστήμονες του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Αριζόνα (Arizona State University) διαπίστωσαν ότι μια δίαιτα δυτικού τύπου, ιδιαίτερα πλούσια σε λιπαρά, επηρέασε τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης των βλαστοκυττάρων του εντέρου σε πειραματόζωα, δημιουργώντας συνθήκες που ενδέχεται να ευνοούν την ανάπτυξη όγκων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι επιστήμονες του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Αριζόνα (Arizona State University) διαπίστωσαν ότι μια δίαιτα δυτικού τύπου, ιδιαίτερα πλούσια σε λιπαρά, επηρέασε τον τρόπο λειτουργίας και ανάπτυξης των βλαστοκυττάρων του εντέρου σε πειραματόζωα, δημιουργώντας συνθήκες που ενδέχεται να ευνοούν την ανάπτυξη όγκων.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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