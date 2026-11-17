280.000 ζωές «κοστίζει» τον χρόνο ο καρκίνος τραχήλου μήτρας – Οδηγίες πρόληψης
280.000 ζωές «κοστίζει» τον χρόνο ο καρκίνος τραχήλου μήτρας – Οδηγίες πρόληψης
Οι ειδικοί του ΕΚΠΑ αναλύουν τον ρόλο του τεστ Παπανικολάου και του εμβολιασμού κατά του HPV – Ποια συμπτώματα χρειάζονται άμεση διερεύνηση
Η 17η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ως Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης του Καρκίνου του Τραχήλου της Μήτρας, αναδεικνύοντας τη μοναδική δυνατότητα που προσφέρει σήμερα η επιστημονική πρόοδος για την εξάλειψη μιας κακοήθειας ως προβλήματος δημόσιας υγείας. Η ημέρα αυτή συνδέεται με την έναρξη, το 2020, μιας φιλόδοξης παγκόσμιας στρατηγικής, που βασίζεται στον εμβολιασμό έναντι του HPV, στον συστηματικό προσυμπτωματικό έλεγχο και στην έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπευτική αντιμετώπιση, με απώτερο στόχο τη δραστική μείωση των νέων περιστατικών και των θανάτων από τη νόσο.
Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ΠΟΥ, το 2024 καταγράφηκαν παγκοσμίως περίπου 604.000 νέα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και 280.000 θάνατοι. Παρά τις σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις, η νόσος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα σε χώρες όπου η πρόσβαση στον εμβολιασμό και στον προσυμπτωματικό έλεγχο παραμένει περιορισμένη.
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Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής (Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Δρ. Μαρία Καπαρέλου (Παθολόγος – Ογκολόγος) και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρουν ότι σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του ΠΟΥ, το 2024 καταγράφηκαν παγκοσμίως περίπου 604.000 νέα περιστατικά καρκίνου του τραχήλου της μήτρας και 280.000 θάνατοι. Παρά τις σημαντικές επιστημονικές εξελίξεις, η νόσος εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα σε χώρες όπου η πρόσβαση στον εμβολιασμό και στον προσυμπτωματικό έλεγχο παραμένει περιορισμένη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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