Πυρετός, ρίγη, μυϊκοί πόνοι και εξάντληση είναι συχνά συμπτώματα της γρίπης και των ιώσεων - Πώς βοηθούν τα αντιπυρετικά, η ξεκούραση και η ενυδάτωση και πότε χρειάζεται ιατρική αξιολόγηση