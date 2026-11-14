Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Τι ρόλο παίζουν τα γονίδια στις επιλογές μας
Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Τι ρόλο παίζουν τα γονίδια στις επιλογές μας
Μελέτη σε περισσότερους από 142.000 ανθρώπους εντόπισε 23 γονίδια που συνδέονται με την κατανάλωση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων - Η ειδικός εξηγεί τι μπορούμε να κάνουμε
*Γράφει η Δρ. Ιωάννα Μαρία Καραγκούνη, Μοριακή Βιολόγος και Διατροφογενετιστής
Νέα στοιχεία για τη βιολογική πλευρά των διατροφικών μας επιλογών φέρνει μελέτη στο τεύχος Νοεμβρίου 2026 του Clinical Nutrition. Αναλύοντας δεδομένα από περισσότερους από 142.000 ανθρώπους, οι ερευνητές εντόπισαν γενετικές συσχετίσεις με την κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων.
Η ταξινόμηση NOVA εξετάζει την έκταση και τον σκοπό της βιομηχανικής επεξεργασίας. Στην κατηγορία ανήκουν, μεταξύ άλλων, πολλά συσκευασμένα σνακ, αναψυκτικά και βιομηχανικά γλυκίσματα, με συστατικά που σπάνια χρησιμοποιούνται στην οικιακή κουζίνα και πρόσθετα για τη γεύση ή την υφή. Η συσκευασία από μόνη της δεν αποτελεί κριτήριο. Το παστεριωμένο γάλα και τα απλά κατεψυγμένα λαχανικά, για παράδειγμα, δεν γίνονται υπερεπεξεργασμένα επειδή διατηρούνται περισσότερο. Η επεξεργασία περιλαμβάνει και διαδικασίες που εξυπηρετούν την ασφάλεια και τη συντήρηση των τροφίμων. Γι’ αυτό χρειάζεται να αξιολογείται το τελικό προϊόν, αντί να αντιμετωπίζεται κάθε μορφή επεξεργασίας με τον ίδιο τρόπο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα στοιχεία για τη βιολογική πλευρά των διατροφικών μας επιλογών φέρνει μελέτη στο τεύχος Νοεμβρίου 2026 του Clinical Nutrition. Αναλύοντας δεδομένα από περισσότερους από 142.000 ανθρώπους, οι ερευνητές εντόπισαν γενετικές συσχετίσεις με την κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων.
Η ταξινόμηση NOVA εξετάζει την έκταση και τον σκοπό της βιομηχανικής επεξεργασίας. Στην κατηγορία ανήκουν, μεταξύ άλλων, πολλά συσκευασμένα σνακ, αναψυκτικά και βιομηχανικά γλυκίσματα, με συστατικά που σπάνια χρησιμοποιούνται στην οικιακή κουζίνα και πρόσθετα για τη γεύση ή την υφή. Η συσκευασία από μόνη της δεν αποτελεί κριτήριο. Το παστεριωμένο γάλα και τα απλά κατεψυγμένα λαχανικά, για παράδειγμα, δεν γίνονται υπερεπεξεργασμένα επειδή διατηρούνται περισσότερο. Η επεξεργασία περιλαμβάνει και διαδικασίες που εξυπηρετούν την ασφάλεια και τη συντήρηση των τροφίμων. Γι’ αυτό χρειάζεται να αξιολογείται το τελικό προϊόν, αντί να αντιμετωπίζεται κάθε μορφή επεξεργασίας με τον ίδιο τρόπο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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