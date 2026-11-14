Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα: Τι ρόλο παίζουν τα γονίδια στις επιλογές μας

Μελέτη σε περισσότερους από 142.000 ανθρώπους εντόπισε 23 γονίδια που συνδέονται με την κατανάλωση των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων - Η ειδικός εξηγεί τι μπορούμε να κάνουμε