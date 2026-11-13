Ιδιωτική σύνταξη: Εφάπαξ ή μηνιαίες καταβολές; Τι προτιμούν οι Έλληνες
Ιδιωτική σύνταξη: Εφάπαξ ή μηνιαίες καταβολές; Τι προτιμούν οι Έλληνες
Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις επιλογές των ασφαλισμένων στην Ελλάδα – Πότε προτιμούν να εισπράξουν ολόκληρο το ποσό και πότε επιλέγουν μια σταθερή σύνταξη για όλη τους τη ζωή
Δεν είναι λίγοι αυτοί που εδώ και χρόνια έχουν αποκτήσει από ασφαλιστική εταιρεία και πληρώνουν ένα αποταμιευτικό πρόγραμμα για ιδιωτική σύνταξη την οποία και θα λάβουν στην λήξη του προγράμματος όποτε οι ίδιοι το έχουν καθορίσει.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτά τα προγράμματα για να αποδώσουν χρειάζονται 3 δεκαετίες που σημαίνει ότι κάποιος που το ξεκίνησε σε ηλικία 30 ετών θα το λήξει στα 60 του έτη και τότε θα ξεκινήσει να λαμβάνει την ιδιωτική του σύνταξη. Η έγκαιρη ηλικιακά εκκίνηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο συγκεντρωθεί ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα έχει και αξία στην συνταξιοδοτική περίοδο της ζωής κάθε ανθρώπου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτά τα προγράμματα για να αποδώσουν χρειάζονται 3 δεκαετίες που σημαίνει ότι κάποιος που το ξεκίνησε σε ηλικία 30 ετών θα το λήξει στα 60 του έτη και τότε θα ξεκινήσει να λαμβάνει την ιδιωτική του σύνταξη. Η έγκαιρη ηλικιακά εκκίνηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα στο συγκεντρωθεί ένα μεγάλο κεφάλαιο που θα έχει και αξία στην συνταξιοδοτική περίοδο της ζωής κάθε ανθρώπου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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