Ιδιωτική σύνταξη: Εφάπαξ ή μηνιαίες καταβολές; Τι προτιμούν οι Έλληνες

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις επιλογές των ασφαλισμένων στην Ελλάδα – Πότε προτιμούν να εισπράξουν ολόκληρο το ποσό και πότε επιλέγουν μια σταθερή σύνταξη για όλη τους τη ζωή