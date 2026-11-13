Το 7-0 από την Ολλανδία, η πιο βαριά ήττα της Εθνικής μεταπολεμικά

Η Ελλάδα έχει ηττηθεί ακόμα τρεις φορές με πιο βαρύ σκορ αλλά όλα τα ματς ήταν πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο