Το 7-0 από την Ολλανδία, η πιο βαριά ήττα της Εθνικής μεταπολεμικά
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Το 7-0 από την Ολλανδία, η πιο βαριά ήττα της Εθνικής μεταπολεμικά

Η Ελλάδα έχει ηττηθεί ακόμα τρεις φορές με πιο βαρύ σκορ αλλά όλα τα ματς ήταν πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο

Το 7-0 από την Ολλανδία, η πιο βαριά ήττα της Εθνικής μεταπολεμικά
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Η ήττα της Εθνικής Ελλάδας από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ με 7-0 θα μείνει για πάντα στα βιβλία της ιστορίας. 

Πρόκειται για την πιο βαριά ήττα της «γαλανόλευκης» μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο καθώς οι τρεις προηγούμενες ήταν πριν το 1939. Το 11-1 από την Ουγγαρία το 1938, το 9-0 από τη Σουηδία το 1920 και το 8-1 από τη Ρουμανία το 1930. 

Η μεγαλύτερη ήττα μεταπολεμικά ήταν το 7-1 από τη Δανία το 1989 στα προκριματικά του Μουντιάλ του 1990. Ήταν και το τελευταίο παιχνίδι, που η Εθνική είχε δεχθεί επτά γκολ σε μία και μόνο αναμέτρηση. 

Οι πιο βαριές ήττες στην ιστορία της Εθνικής Ελλάδας σε επίσημα ματς

Ουγγαρία – Ελλάδα 11-1, 25/03/1938 (Προκριματικά Μουντιάλ)
Σουηδία – Ελλάδα 9-0, 28/08/1920 (Ολυμπιακοί Αγώνες)
Ρουμανία – Ελλάδα 8-1, 25/05/1930 (Βαλκανικό Κύπελλο)
Ολλανδία – Ελλάδα 7-0, 13/11/2026 (Nations League)
Γιουγκοσλαβία – Ελλάδα 7-1, 26/06/1932 (Βαλκανικό Κύπελλο)
Κλείσιμο
Δανία – Ελλάδα 7-1, 17/05/1989 (Προκριματικά Μουντιάλ)
Γιουγκοσλαβία – Ελλάδα 6-1, 20/06/1935 (Βαλκανικό Κύπελλο)
Γιουγκοσλαβία – Ελλάδα 6-1, 08/10/1971 (Μεσογειακοί Αγώνες)
Βουλγαρία – Ελλάδα 5-2, 16/06/1935 (Βαλκανικό Κύπελλο)
Ρουμανία – Ελλάδα 5-2, 17/05/1936 (Βαλκανικό Κύπελλο)
Γιουγκοσλαβία – Ελλάδα 5-1, 29/04/1981 (Προκριματικά Μουντιάλ)
Ιταλία – Ελλάδα 4-0, 25/03/1934 (Προκριματικά Μουντιάλ)
Βουλγαρία – Ελλάδα 4-0, 11/10/1989 (Προκριματικά Μουντιάλ)
17 ΣΧΟΛΙΑ

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