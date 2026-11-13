Ομπράντοβιτς: «Δεχθήκαμε 33 πόντους στην τελευταία περίοδο και αυτό τα λέει όλα»
SPORTS
Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα Euroleague

Ομπράντοβιτς: «Δεχθήκαμε 33 πόντους στην τελευταία περίοδο και αυτό τα λέει όλα»

Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα

Ομπράντοβιτς: «Δεχθήκαμε 33 πόντους στην τελευταία περίοδο και αυτό τα λέει όλα»
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Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην κακή αμυντική αντιμετώπιση της ομάδας του στο τελευταίο δεκάλεπτο της ήττας από τη Μπαρτσελόνα, όπου δέχθηκε 33 πόντους και έχασε το προβάδισμα των 14 πόντων.

Μιλώντας στη flash interview ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν αρκετά λακωνικός αναφέροντας:

«Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεχθήκαμε 33 πόντους και αυτό τα λέει όλα. Κάναμε πολύ κακή άμυνα σε μερικά σημεία του ματς και τους δώσαμε τη δυνατότητα να σουτάρουν, τα έβαλαν και έτσι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα».
13 ΣΧΟΛΙΑ

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