Ομπράντοβιτς: «Δεχθήκαμε 33 πόντους στην τελευταία περίοδο και αυτό τα λέει όλα»
Ομπράντοβιτς: «Δεχθήκαμε 33 πόντους στην τελευταία περίοδο και αυτό τα λέει όλα»
Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από τη Μπαρτσελόνα
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην κακή αμυντική αντιμετώπιση της ομάδας του στο τελευταίο δεκάλεπτο της ήττας από τη Μπαρτσελόνα, όπου δέχθηκε 33 πόντους και έχασε το προβάδισμα των 14 πόντων.
Μιλώντας στη flash interview ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν αρκετά λακωνικός αναφέροντας:
«Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεχθήκαμε 33 πόντους και αυτό τα λέει όλα. Κάναμε πολύ κακή άμυνα σε μερικά σημεία του ματς και τους δώσαμε τη δυνατότητα να σουτάρουν, τα έβαλαν και έτσι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα».
Μιλώντας στη flash interview ο προπονητής του Παναθηναϊκού ήταν αρκετά λακωνικός αναφέροντας:
«Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεχθήκαμε 33 πόντους και αυτό τα λέει όλα. Κάναμε πολύ κακή άμυνα σε μερικά σημεία του ματς και τους δώσαμε τη δυνατότητα να σουτάρουν, τα έβαλαν και έτσι ήρθε αυτό το αποτέλεσμα».
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