Ρέτσος: «Συγγνώμη από τον κόσμο, να σηκώσουμε κεφάλι και να κερδίσουμε τη Σερβία τη Δευτέρα»

Απογοητευμένος ο Παναγιώτης Ρέτσος μετά τον διασυρμό με 7-0 από την Ολλανδία, μίλησε στο flash interview δίνοντας παρόλα αυτά το σύνθημα για νίκη κόντρα στη Σερβία.«Ζητάμε συγγνώμη από τον κόσμο. Τραγικό αποτέλεσμα. Το να δέχεσαι επτά γκολ... Τα λόγια είναι περιττά. Ήμασταν απογοητευτικοί.Πρέπει να νικήσουμε τη Σερβία, ώστε να μείνουμε στη δεύτερη θέση. Όλοι είναι απογοητευμένοι. Οφείλουμε να σηκώσουμε το κεφάλι και να νικήσουμε τη Σερβία που είναι πολύ καλή ομάδα. Όπως αφήναμε και τις νίκες πίσω, έτσι θα κάνουμε και τώρα με την ήττα. Δεν θα κρυφτούμε, έφταιξαν πολλά».