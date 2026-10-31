Αλήθεια και μύθοι για την κάνναβη: Ένας γιατρός εξηγεί



*Γράφει ο Δρ. Δημήτριος Ρηγόπουλος MD, MSc, MBA, PhD, SCOPE certified, Στρατιωτικός Ιατρός-Ειδικός Παθολόγος-Διαβητολόγος, Διευθυντής Α’ Παθολογικής Κλινικής 417 ΝΙΜΤΣ

Η φαρμακευτική κάνναβη δεν είναι πια θέμα ταμπού. Είναι μια θεραπευτική επιλογή που χορηγείται με ιατρική συνταγή και μελετάται συστηματικά. Γύρω της, όμως, κυκλοφορούν ακόμη πολλοί μύθοι.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει; Πώς χρησιμοποιείται σωστά; Τι ρόλο έχει δίπλα στην υπόλοιπη θεραπεία; Ας δούμε τι ισχύει, με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα.

Μύθος 1: «Η φαρμακευτική κάνναβη είναι μόνο για ασθενείς με καρκίνο»



Η χρήση της σε ασθενείς με καρκίνο είναι ίσως η πιο γνωστή, δεν είναι όμως η μόνη. Στην Ελλάδα, ο γιατρός μπορεί να τη συνταγογραφήσει συμπληρωματικά για:

• χρόνιο πόνο και πόνο από βλάβη των νεύρων (νευροπαθητικό)

• πόνο σε ασθενείς με καρκίνο

• ναυτία και έμετο από τη χημειοθεραπεία

• απώλεια όρεξης και βάρους (καχεξία)



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