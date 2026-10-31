Απογοητευμένος ο Σάκοτα: Τι να διορθώσεις, χάσαμε δίκαια
SPORTS
Ντράγκαν Σάκοτα ΑΕΚ

Απογοητευμένος ο Σάκοτα: Τι να διορθώσεις, χάσαμε δίκαια

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα δεν είχε όρεξη για δηλώσεις μετά την ήττα της ομάδας του από τους Vicos Φalcons

Απογοητευμένος ο Σάκοτα: Τι να διορθώσεις, χάσαμε δίκαια
Η ΑΕΚ ηττήθηκε και από τους Vicos Φalcons που πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», Ντράγκαν Σάκοτα μετά το τέλος της αναμέτρησης εμφανίστηκε πολύ απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του. Ήταν λακωνικός στις δηλώσεις του στο flash interview του ΣΠΟΡ FM TV επισημαίνοντας πως η νίκη των γηπεδούχων ήταν δίκαιη.

«Τι να διορθώσεις, αυτό δεν είναι για σήμερα... Χάσαμε δίκαια, ο Βίκος έπαιξε και καλό μπάσκετ και εκμεταλλεύτηκε όλα τα δικά μας προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά ο Ντράγκαν Σάκοτα.

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης