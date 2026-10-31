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Απογοητευμένος ο Σάκοτα: Τι να διορθώσεις, χάσαμε δίκαια
Απογοητευμένος ο Σάκοτα: Τι να διορθώσεις, χάσαμε δίκαια
Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα δεν είχε όρεξη για δηλώσεις μετά την ήττα της ομάδας του από τους Vicos Φalcons
Η ΑΕΚ ηττήθηκε και από τους Vicos Φalcons που πανηγύρισαν την πρώτη τους νίκη στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.
Ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», Ντράγκαν Σάκοτα μετά το τέλος της αναμέτρησης εμφανίστηκε πολύ απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του. Ήταν λακωνικός στις δηλώσεις του στο flash interview του ΣΠΟΡ FM TV επισημαίνοντας πως η νίκη των γηπεδούχων ήταν δίκαιη.
«Τι να διορθώσεις, αυτό δεν είναι για σήμερα... Χάσαμε δίκαια, ο Βίκος έπαιξε και καλό μπάσκετ και εκμεταλλεύτηκε όλα τα δικά μας προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά ο Ντράγκαν Σάκοτα.
Ο τεχνικός των «κιτρινόμαυρων», Ντράγκαν Σάκοτα μετά το τέλος της αναμέτρησης εμφανίστηκε πολύ απογοητευμένος από την εικόνα της ομάδας του. Ήταν λακωνικός στις δηλώσεις του στο flash interview του ΣΠΟΡ FM TV επισημαίνοντας πως η νίκη των γηπεδούχων ήταν δίκαιη.
«Τι να διορθώσεις, αυτό δεν είναι για σήμερα... Χάσαμε δίκαια, ο Βίκος έπαιξε και καλό μπάσκετ και εκμεταλλεύτηκε όλα τα δικά μας προβλήματα», είπε χαρακτηριστικά ο Ντράγκαν Σάκοτα.
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