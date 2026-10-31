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Stoiximan GBL: Ο Βίκος Φalcons πέτυχε ιστορική νίκη, 95-84 την ΑΕΚ που απογοητεύει, βίντεο
Stoiximan GBL: Ο Βίκος Φalcons πέτυχε ιστορική νίκη, 95-84 την ΑΕΚ που απογοητεύει, βίντεο
Η ομάδα από τα Γιάννενα νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη μεγάλη κατηγορία, κακή εμφάνιση από την Ένωση
Ιστορική νίκη για την ομάδα των Ιωαννίνων, ο Βίκος Φalcons επικράτησε με 95-84 της ΑΕΚ και πήρε το πρώτο του ροζ φύλλο αγώνα στη Stoiximan GBL. Από την άλλη η Ένωση έπεσε στο 2-3 και συνεχίζει τις κακές φετινές εμφανίσεις.
Η Ένωση αγωνίστηκε χωρίς τον Γουίλιαμς (πειθαρχικό παράπτωμα), ενώ δεν έπαιξαν και οι Νόλεϊ, Ερτέλ και Φίζελ. Οι δυο τελευταίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Ο Μπάρτλεϊ γύρισε τον αστράγαλο του, πέντε λεπτά πριν το τέλος του ματς και αποχώρησε στον πάγκο, αλλά προς το τέλος της αναμέτρησης επέστρεψε.
Ο Φρίμαν είχε 20 για τους νικητές, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Καρακώστας. Από την άλλη 23 είχε ο Λαρεντζάκης και 18 ο Μπάρτλεϊ.
Ο Λαρεντζάκης μπήκε ζεστός στο ματς και με δύο τρίποντο του έκανε το 11-13 στα μέσα της πρώτης περιόδου, με τον Φλόιντ πάντως να βρίσκει τρόπους να πληγώσει την άμυνα της Ένωσης. Ο Αγραβάνης με δύο βολές μείωσε σε 14-15. Το φοβερό κάρφωμα του Καρακώστα έκανε το 20-16 για τους γηπεδούχους.
Το φοβερό κάρφωμα του Μπράουν έφερε την ΑΕΚ σε απόσταση βολής για το 20-19 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Σκορδίλης κάτω από το καλάθι έκανε το 27-26 για την Ένωση. Ο Πατρίκης έδωσε αέρα 6 πόντων στον Βίκο για το 32-26. Ο ίδιος παίκτης με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το 36-30 στο 17'. Το τρίποντο του Κατσίβελη διαμόρφωσε το 40-35 δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Η ΑΕΚ είχε θέματα στην άμυνα της για άλλο ένα ματς και ο Φρίμαν με 8 σερί πόντους έκανε το 45-40. Ο Μπάρτλεϊ το πηρε... πάνω του και έφερε την Ένωση στο 45-43.
Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Τζόζεφ πέρασε μπροστά για το 49-51 στο 23'. Ο Αγραβάνης με τρίποντο έκανε το 56-56, με την ομάδα των Ιωαννίνων να συνεχίζει να βάζει δύσκολα στην ομάδα του Σάκοτα. Ο Σμιθ σκόραρε για το 63-57 του Βίκου στο 28' αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Ο Καρακώστας έγραψε το 69-57.
Ο Λαρεντζάκης μείωσε σε 71-66 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. O Tζάστις έκανε το 81-68 στο 36', με τους γηπεδούχους να κρατάνε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και να φτάνουν σε ιστορική νίκη κόντρα στην ΑΕΚ που συνεχίζει να προβληματίζει.
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 46-43, 71-60, 95-84.
πηγή: gazzetta.gr
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
Η Ένωση αγωνίστηκε χωρίς τον Γουίλιαμς (πειθαρχικό παράπτωμα), ενώ δεν έπαιξαν και οι Νόλεϊ, Ερτέλ και Φίζελ. Οι δυο τελευταίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς. Ο Μπάρτλεϊ γύρισε τον αστράγαλο του, πέντε λεπτά πριν το τέλος του ματς και αποχώρησε στον πάγκο, αλλά προς το τέλος της αναμέτρησης επέστρεψε.
Ο Φρίμαν είχε 20 για τους νικητές, ενώ στους 17 σταμάτησε ο Καρακώστας. Από την άλλη 23 είχε ο Λαρεντζάκης και 18 ο Μπάρτλεϊ.
Ο Λαρεντζάκης μπήκε ζεστός στο ματς και με δύο τρίποντο του έκανε το 11-13 στα μέσα της πρώτης περιόδου, με τον Φλόιντ πάντως να βρίσκει τρόπους να πληγώσει την άμυνα της Ένωσης. Ο Αγραβάνης με δύο βολές μείωσε σε 14-15. Το φοβερό κάρφωμα του Καρακώστα έκανε το 20-16 για τους γηπεδούχους.
Το φοβερό κάρφωμα του Μπράουν έφερε την ΑΕΚ σε απόσταση βολής για το 20-19 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Σκορδίλης κάτω από το καλάθι έκανε το 27-26 για την Ένωση. Ο Πατρίκης έδωσε αέρα 6 πόντων στον Βίκο για το 32-26. Ο ίδιος παίκτης με τρίποντο από τη γωνία έγραψε το 36-30 στο 17'. Το τρίποντο του Κατσίβελη διαμόρφωσε το 40-35 δύο λεπτά πριν το ημίχρονο. Η ΑΕΚ είχε θέματα στην άμυνα της για άλλο ένα ματς και ο Φρίμαν με 8 σερί πόντους έκανε το 45-40. Ο Μπάρτλεϊ το πηρε... πάνω του και έφερε την Ένωση στο 45-43.
Η ΑΕΚ μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και με τον Τζόζεφ πέρασε μπροστά για το 49-51 στο 23'. Ο Αγραβάνης με τρίποντο έκανε το 56-56, με την ομάδα των Ιωαννίνων να συνεχίζει να βάζει δύσκολα στην ομάδα του Σάκοτα. Ο Σμιθ σκόραρε για το 63-57 του Βίκου στο 28' αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Ο Καρακώστας έγραψε το 69-57.
Ο Λαρεντζάκης μείωσε σε 71-66 στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. O Tζάστις έκανε το 81-68 στο 36', με τους γηπεδούχους να κρατάνε το προβάδισμα μέχρι το τέλος και να φτάνουν σε ιστορική νίκη κόντρα στην ΑΕΚ που συνεχίζει να προβληματίζει.
Τα δεκάλεπτα: 20-16, 46-43, 71-60, 95-84.
πηγή: gazzetta.gr
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα
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