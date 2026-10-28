Ο άγνωστος διαβήτης που «χτυπά» εκατομμύρια νέους και αδύνατους – Γιατί διχάζει τους επιστήμονες
Ο άγνωστος διαβήτης που «χτυπά» εκατομμύρια νέους και αδύνατους – Γιατί διχάζει τους επιστήμονες
Τι γνωρίζουμε για τον διαβήτη τύπου 5, που εκτιμάται ότι αφορά 20-25 εκατ. ανθρώπους παγκοσμίως – Πώς διαφέρει από τους γνωστούς τύπους της νόσου και γιατί η επιστημονική κοινότητα παραμένει διχασμένη
Ένας τύπος διαβήτη που παρατηρείται εδώ και δεκαετίες, κυρίως σε νέους, αδύνατους και υποσιτισμένους ανθρώπους σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, απέκτησε πρόσφατα δικό του όνομα: Διαβήτης τύπου 5. Η Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη (International Diabetes Federation – IDF) αναγνώρισε επίσημα την ονομασία το 2025, εκτιμώντας ότι η συγκεκριμένη κατάσταση μπορεί να αφορά 20 έως 25 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, κυρίως στην Ασία και την Αφρική.
Η ιστορία του, ωστόσο, ξεκινά πολύ νωρίτερα. Ήδη το 1955, ο Βρετανός γιατρός Philip Hugh-Jones είχε περιγράψει στο The Lancet νέους και πολύ αδύνατους ασθενείς στην Τζαμάικα, οι οποίοι δεν παρουσίαζαν τα χαρακτηριστικά ούτε του τύπου 1 ούτε του τύπου 2. Τη διαφορετική αυτή κατηγορία ονόμασε τότε «τύπο J» (J-type diabetes), από το αρχικό της Jamaica. Το 1985, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνώρισε τον διαβήτη που σχετίζεται με τον υποσιτισμό ως ξεχωριστό τύπο, ωστόσο το 1999 τον αφαίρεσε από την επίσημη ταξινόμηση του διαβήτη, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι ο υποσιτισμός αποτελεί από μόνος του αιτία της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ιστορία του, ωστόσο, ξεκινά πολύ νωρίτερα. Ήδη το 1955, ο Βρετανός γιατρός Philip Hugh-Jones είχε περιγράψει στο The Lancet νέους και πολύ αδύνατους ασθενείς στην Τζαμάικα, οι οποίοι δεν παρουσίαζαν τα χαρακτηριστικά ούτε του τύπου 1 ούτε του τύπου 2. Τη διαφορετική αυτή κατηγορία ονόμασε τότε «τύπο J» (J-type diabetes), από το αρχικό της Jamaica. Το 1985, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνώρισε τον διαβήτη που σχετίζεται με τον υποσιτισμό ως ξεχωριστό τύπο, ωστόσο το 1999 τον αφαίρεσε από την επίσημη ταξινόμηση του διαβήτη, καθώς δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι ο υποσιτισμός αποτελεί από μόνος του αιτία της νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα