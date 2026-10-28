Ο άγνωστος διαβήτης που «χτυπά» εκατομμύρια νέους και αδύνατους – Γιατί διχάζει τους επιστήμονες

Τι γνωρίζουμε για τον διαβήτη τύπου 5, που εκτιμάται ότι αφορά 20-25 εκατ. ανθρώπους παγκοσμίως – Πώς διαφέρει από τους γνωστούς τύπους της νόσου και γιατί η επιστημονική κοινότητα παραμένει διχασμένη