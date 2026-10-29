Με τσιρότα στο πρόσωπο η Λαγκάρντ στο βίντεο της παραίτησής της από την ΕΚΤ: Έκανα μια μικρή επέμβαση, εξήγησε
Με τσιρότα στο πρόσωπο η Λαγκάρντ στο βίντεο της παραίτησής της από την ΕΚΤ: Έκανα μια μικρή επέμβαση, εξήγησε
«Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού και ελέγξτε τακτικά το δέρμα σας» τόνισε η ίδια
Διευκρινίσεις για τα τσιρότα που διακρίνονταν στο πρόσωπό της, στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την παραίτησή της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έδωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.
«Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε συζήτηση στα social media, τα τσιρότα στο πρόσωπό μου οφείλονται σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού και ελέγξτε τακτικά το δέρμα σας» πρόσθεσε.
Η Λαγκάρντ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της επέμβασης.
Δείτε το βίντεο από την ανακοίνωση της παραίτησής της:
Η διαδικασία για τον διορισμό του διαδόχου της Λαγκάρντ θα αρχίσει σήμερα και θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση, πρόσθεσε ο Κόστα.
«Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε συζήτηση στα social media, τα τσιρότα στο πρόσωπό μου οφείλονται σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού και ελέγξτε τακτικά το δέρμα σας» πρόσθεσε.
Η Λαγκάρντ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της επέμβασης.
Δείτε το βίντεο από την ανακοίνωση της παραίτησής της:
Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε πως ενημερώθηκε από την Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ότι προτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.
I have just informed my colleagues that I will step down as @ECB President on 7 February 2027. It has been a source of great pride to serve this institution. I thank all of those who have supported me on this journey over the past seven years. https://t.co/eSLLTaDAej— Christine Lagarde (@Lagarde) October 29, 2026
Η διαδικασία για τον διορισμό του διαδόχου της Λαγκάρντ θα αρχίσει σήμερα και θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση, πρόσθεσε ο Κόστα.
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