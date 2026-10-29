Με τσιρότα στο πρόσωπο η Λαγκάρντ στο βίντεο της παραίτησής της από την ΕΚΤ: Έκανα μια μικρή επέμβαση, εξήγησε
ΚΟΣΜΟΣ
Κριστίν Λαγκάρντ Επέμβαση

Με τσιρότα στο πρόσωπο η Λαγκάρντ στο βίντεο της παραίτησής της από την ΕΚΤ: Έκανα μια μικρή επέμβαση, εξήγησε

«Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού και ελέγξτε τακτικά το δέρμα σας» τόνισε η ίδια

Με τσιρότα στο πρόσωπο η Λαγκάρντ στο βίντεο της παραίτησής της από την ΕΚΤ: Έκανα μια μικρή επέμβαση, εξήγησε
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Διευκρινίσεις για τα τσιρότα που διακρίνονταν στο πρόσωπό της, στο βίντεο με το οποίο ανακοίνωσε την παραίτησή της από την προεδρία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, έδωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

«Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε συζήτηση στα social media, τα τσιρότα στο πρόσωπό μου οφείλονται σε μια μικρή χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκα νωρίτερα αυτή την εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού και ελέγξτε τακτικά το δέρμα σας» πρόσθεσε.

Η Λαγκάρντ δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της επέμβασης.

Δείτε το βίντεο από την ανακοίνωση της παραίτησής της:

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε πως ενημερώθηκε από την Κριστίν Λαγκάρντ, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), ότι προτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση της στις 7 Φεβρουαρίου 2027.

Η διαδικασία για τον διορισμό του διαδόχου της Λαγκάρντ θα αρχίσει σήμερα και θα προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση, πρόσθεσε ο Κόστα.
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