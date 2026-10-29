Παναθηναϊκός: Στο Κορωπί ο Αλαφούζος πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Παναθηναϊκός: Στο Κορωπί ο Αλαφούζος πριν από το ντέρμπι με την ΑΕΚ
Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΠΑΕ βρέθηκε στην προπόνηση της ομάδας και συνομίλησε με τους ποδοσφαιριστές, αλλά και με τον Νίστρουπ
Στο Κορωπί επέστρεψαν οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, μία ημέρα μετά τη νίκη με 2-1 επί του Άρη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους «πράσινους» να στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην κρίσιμη αναμέτρηση με την ΑΕΚ.
Στην προπόνηση της ομάδας βρέθηκε και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε συνομιλίες με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, καθώς και με τον προπονητή του «τριφυλλιού», Τζέικομπ Νίστρουπ. Παράλληλα, είχε κατ’ ιδίαν επαφές και με ποδοσφαιριστές της ομάδας.
Η παρουσία του στο προπονητικό κέντρο ήρθε λίγες ημέρες πριν από το σημαντικό ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων των «πρασίνων».
Στο αγωνιστικό σκέλος το πρόγραμμα της προπόνησης διαμορφώθηκε, όπως συνηθίζεται μετά από αγώνα, σε δύο διαφορετικά γκρουπ.
Οι ποδοσφαιριστές που είχαν αγωνιστεί απέναντι στον Άρη ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.
Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιποι παίκτες ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, παιχνίδια σε μικρούς χώρους, δουλειά στις στατικές φάσεις και τελειώματα.
Στην προπόνηση της ομάδας βρέθηκε και ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε συνομιλίες με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη, καθώς και με τον προπονητή του «τριφυλλιού», Τζέικομπ Νίστρουπ. Παράλληλα, είχε κατ’ ιδίαν επαφές και με ποδοσφαιριστές της ομάδας.
Η παρουσία του στο προπονητικό κέντρο ήρθε λίγες ημέρες πριν από το σημαντικό ντέρμπι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη συνέχεια των αγωνιστικών υποχρεώσεων των «πρασίνων».
Στο αγωνιστικό σκέλος το πρόγραμμα της προπόνησης διαμορφώθηκε, όπως συνηθίζεται μετά από αγώνα, σε δύο διαφορετικά γκρουπ.
Οι ποδοσφαιριστές που είχαν αγωνιστεί απέναντι στον Άρη ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας, προκειμένου να ανακτήσουν τις δυνάμεις τους ενόψει της απαιτητικής συνέχειας.
Από την άλλη πλευρά, οι υπόλοιποι παίκτες ξεκίνησαν με προθέρμανση και συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας, παιχνίδια σε μικρούς χώρους, δουλειά στις στατικές φάσεις και τελειώματα.
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