Μπορεί μια απλή φωτογραφία προσώπου να αποκαλύψει πόσο άρρωστοι είμαστε;
Μπορεί μια απλή φωτογραφία προσώπου να αποκαλύψει πόσο άρρωστοι είμαστε;
Ένα νέο εργαλείο Tεχνητής Nοημοσύνης αναλύει χαρακτηριστικά του προσώπου και επιχειρεί να εκτιμήσει την πρόγνωση ασθενών με καρκίνο – Ποια σημεία γύρω από τα μάτια φαίνεται να «προδίδουν» περισσότερες πληροφορίες
Θα μπορούσε μία απλή φωτογραφία του προσώπου να δώσει στους γιατρούς πληροφορίες για το πόσο επιβαρυμένη είναι η υγεία ενός ασθενούς; Ερευνητές στις ΗΠΑ αναπτύσσουν ένα εργαλείο Tεχνητής Nοημοσύνης που επιχειρεί να κάνει ακριβώς αυτό, αναλύοντας μία και μόνο εικόνα του προσώπου.
Το εργαλείο, με την ονομασία FaceSurvival, έχει εκπαιδευτεί σε εκατομμύρια φωτογραφίες ατόμων χωρίς προβλήματα υγείας και σε περίπου 35.000 φωτογραφίες ασθενών με καρκίνο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να εντοπίζει χαρακτηριστικά του προσώπου που σχετίζονται με την πρόγνωση και να συμβάλλει στην εκτίμηση της επιβίωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Το εργαλείο, με την ονομασία FaceSurvival, έχει εκπαιδευτεί σε εκατομμύρια φωτογραφίες ατόμων χωρίς προβλήματα υγείας και σε περίπου 35.000 φωτογραφίες ασθενών με καρκίνο. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να εντοπίζει χαρακτηριστικά του προσώπου που σχετίζονται με την πρόγνωση και να συμβάλλει στην εκτίμηση της επιβίωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα