Μπορεί μια απλή φωτογραφία προσώπου να αποκαλύψει πόσο άρρωστοι είμαστε;

Ένα νέο εργαλείο Tεχνητής Nοημοσύνης αναλύει χαρακτηριστικά του προσώπου και επιχειρεί να εκτιμήσει την πρόγνωση ασθενών με καρκίνο – Ποια σημεία γύρω από τα μάτια φαίνεται να «προδίδουν» περισσότερες πληροφορίες