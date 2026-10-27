Προστασία κατοικίας από φυσικές καταστροφές: Τα βασικά βήματα θωράκισης του σπιτιού
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Προστασία κατοικίας από φυσικές καταστροφές: Τα βασικά βήματα θωράκισης του σπιτιού

Η ασφάλεια του σπιτιού ξεκινά (πολύ) πριν από το απρόοπτο, με σωστή συντήρηση, έλεγχο των ευάλωτων σημείων, σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ασφαλιστική κάλυψη

Προστασία κατοικίας από φυσικές καταστροφές: Τα βασικά βήματα θωράκισης του σπιτιού
ygeiamou.gr team
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Το σπίτι είναι ο χώρος όπου (θέλουμε να) νιώθουμε ασφαλείς. Είναι η βάση της καθημερινότητάς μας, το σημείο όπου επιστρέφουμε, ξεκουραζόμαστε και προστατεύουμε όσα έχουν αξία για εμάς. Γι’ αυτό και η θωράκισή του απέναντι σε φυσικές καταστροφές δεν μπορεί να μένει για «αργότερα».

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα εμφανίζονται πλέον συχνότερα και με μεγαλύτερη ένταση. Πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, ισχυροί άνεμοι και έντονες βροχοπτώσεις μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές μέσα σε λίγα λεπτά. Το απρόοπτο δεν μπορεί πάντα να προβλεφθεί. Μπορεί, όμως, να αντιμετωπιστεί με καλύτερη προετοιμασία, σωστή συντήρηση και έγκαιρη οργάνωση.

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ygeiamou.gr team
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