Προστασία κατοικίας από φυσικές καταστροφές: Τα βασικά βήματα θωράκισης του σπιτιού

Η ασφάλεια του σπιτιού ξεκινά (πολύ) πριν από το απρόοπτο, με σωστή συντήρηση, έλεγχο των ευάλωτων σημείων, σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ασφαλιστική κάλυψη