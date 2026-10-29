Γιατί ερωτευόμαστε συνεχώς ανθρώπους που «πρέπει» να σώσουμε; Οι 4 λόγοι
Γιατί ερωτευόμαστε συνεχώς ανθρώπους που «πρέπει» να σώσουμε; Οι 4 λόγοι
Γιατί κάποιοι άνθρωποι έλκονται επανειλημμένα από δύσκολους συντρόφους; Ένας θεραπευτής σχέσεων εξηγεί πώς η ρίζα αυτού του μοτίβου μπορεί να φτάνει μέχρι την παιδική ηλικία, αλλά και πώς μπορεί να διορθωθεί
«Γιατί καταλήγω πάντα με ανθρώπους που πρέπει να σώσω;». Πρόκειται για ένα ερώτημα που επανέρχεται αρκετές φορές στις συνεδρίες των θεραπευόμενων του Boris Herzberg, θεραπευτή ζεύγους και σχέσεων – και ειδικά από ανθρώπους που είναι συμπονετικοί, δοτικοί και φροντιστικοί.
Ο ίδιος εξηγεί σε άρθρο του στο Psychology Today ότι πίσω από αυτή την επαναλαμβανόμενη λάθος επιλογή μπορεί να βρίσκεται αυτό που ανεπίσημα περιγράφεται στην ψυχολογία ως «σύνδρομο του σωτήρα». Δεν πρόκειται για επίσημη ψυχιατρική διάγνωση, αλλά για ένα μοτίβο στο οποίο κάποιος αισθάνεται ότι έχει αξία μέσα στη σχέση κυρίως όταν ο άλλος τον χρειάζεται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο ίδιος εξηγεί σε άρθρο του στο Psychology Today ότι πίσω από αυτή την επαναλαμβανόμενη λάθος επιλογή μπορεί να βρίσκεται αυτό που ανεπίσημα περιγράφεται στην ψυχολογία ως «σύνδρομο του σωτήρα». Δεν πρόκειται για επίσημη ψυχιατρική διάγνωση, αλλά για ένα μοτίβο στο οποίο κάποιος αισθάνεται ότι έχει αξία μέσα στη σχέση κυρίως όταν ο άλλος τον χρειάζεται.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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