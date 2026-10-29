Γιατί ερωτευόμαστε συνεχώς ανθρώπους που «πρέπει» να σώσουμε; Οι 4 λόγοι

Γιατί κάποιοι άνθρωποι έλκονται επανειλημμένα από δύσκολους συντρόφους; Ένας θεραπευτής σχέσεων εξηγεί πώς η ρίζα αυτού του μοτίβου μπορεί να φτάνει μέχρι την παιδική ηλικία, αλλά και πώς μπορεί να διορθωθεί