Πώς η ιδιωτική ασφάλιση βοηθά την αποταμίευση για τα μελλοντικά μας σχέδια
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Πώς η ιδιωτική ασφάλιση βοηθά την αποταμίευση για τα μελλοντικά μας σχέδια

Σπουδές, ένα εξοχικό ή ένα σημαντικό κεφάλαιο για το μέλλον - Πώς λειτουργούν τα αποταμιευτικά και επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα και τι μπορεί να προσφέρει ο μακροχρόνιος σχεδιασμός

Πώς η ιδιωτική ασφάλιση βοηθά την αποταμίευση για τα μελλοντικά μας σχέδια
Γιάννης Βερμισσώ
Τα μελλοντικά σχέδια, κάθε ανθρώπου όταν χρειάζονται χρηματοδότηση απαιτούν έγκαιρο προγραμματισμό προκειμένου όταν έλθει η ώρα να πραγματοποιηθούν να υπάρχει η δυνατότητα να προχωρήσουν. Μπορεί τα σχέδια αυτά να είναι η δημιουργία ενός εξοχικού, μπορεί να είναι οι σπουδές του παιδιού στο εξωτερικό, ή οτιδήποτε άλλο, δηλαδή θέματα όπου θα χρειαστούν κάποια ποσά χρηματοδότησης για να υποστηριχθούν.

Εάν κάποιος πολύ νωρίτερα έχει ξεκινήσει την αποταμίευση τότε σίγουρα θα έχει εξασφαλίσει ένα ποσό, το οποίο ενδεχομένως να επαρκεί ή να χρειάζεται να συμπληρωθεί με κάτι περισσότερο ώστε να ξεκινήσει να υλοποιεί τον στόχο του. Η αποταμίευση αυτή μπορεί να επιτευχθεί μέσω της ιδιωτικής ασφάλισης.

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Γιάννης Βερμισσώ
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